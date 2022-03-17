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В США набросились на Зеленского из-за слов о третьей мировой войне - РИА Новости, 17.03.2022
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Американцы отказались учувствовать в Третьей мировой из-за Украины
В США набросились на Зеленского из-за слов о третьей мировой войне - РИА Новости, 17.03.2022
Американцы отказались учувствовать в Третьей мировой из-за Украины
Читатели американского издания The Hill жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, заявившего в интервью телеканалу NBC, что третья мировая... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T09:05
2022-03-17T10:26
в мире
украина
россия
сша
нато
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Читатели американского издания The Hill жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, заявившего в интервью телеканалу NBC, что третья мировая война, "вероятно, уже идет".Многие пользователи не согласись с таким мнением, отметив, что именно Зеленский и пытается развязать такой конфликт."Мне одному надоело, что этот парень пытается втянуть нас в третью мировую? Между Москвой и Киевом сложилась сложная ситуация, золотой серединой стал бы нейтральный статус Украины", — считает Jose Garcia."Нет никакой третьей мировой. Противостояние идет между Россией и Украиной. Многие могут оказывать сторонам ту или иную поддержку, но конфликт произошел только между этими двумя странами", — отметил Pierric Invicuña."Этот парень переоценивает значимость Украины. Однако мы не собираемся воевать за нее в третьей мировой", — пояснил Procyon Rebel One."Происходящее на Украине ужасает, но не надо втягивать в это весь мир. Зеленский как будто намекает, что если он пойдет ко дну, то и весь мир за собой утянет", — заключил Pat.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.На фоне боевых действий в многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты зачастую удерживают мирных жителей в качестве живого щита.
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в мире, украина, россия, сша, нато, владимир зеленский
09:05 17.03.2022 (обновлено: 10:26 17.03.2022)
 
В США набросились на Зеленского из-за слов о третьей мировой войне

Читатели The Hill раскритиковали президента Украины Зеленского за слова о третьей мировой

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Читатели американского издания The Hill жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, заявившего в интервью телеканалу NBC, что третья мировая война, "вероятно, уже идет".
Многие пользователи не согласись с таким мнением, отметив, что именно Зеленский и пытается развязать такой конфликт.
"Участвовать в ядерной войне за территорию бывшего СССР точно не для меня", — написал Divorced Father of 3.
"Мне одному надоело, что этот парень пытается втянуть нас в третью мировую? Между Москвой и Киевом сложилась сложная ситуация, золотой серединой стал бы нейтральный статус Украины", — считает Jose Garcia.
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"Нет никакой третьей мировой. Противостояние идет между Россией и Украиной. Многие могут оказывать сторонам ту или иную поддержку, но конфликт произошел только между этими двумя странами", — отметил Pierric Invicuña.

"Этому клоуну нужна помощь психиатра, а американцы еще верят ему", — добавил dgoldtech.

"Этот парень переоценивает значимость Украины. Однако мы не собираемся воевать за нее в третьей мировой", — пояснил Procyon Rebel One.
"Происходящее на Украине ужасает, но не надо втягивать в это весь мир. Зеленский как будто намекает, что если он пойдет ко дну, то и весь мир за собой утянет", — заключил Pat.
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Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
На фоне боевых действий в многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты зачастую удерживают мирных жителей в качестве живого щита.
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