https://ria.ru/20220317/razgovor-1778698116.html
Путин проведет телефонный разговор с Эрдоганом
Путин проведет телефонный разговор с Эрдоганом - РИА Новости, 17.03.2022
Путин проведет телефонный разговор с Эрдоганом
В графике президента РФ Владимира Путина на сегодня есть телефонный разговор с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T16:50
2022-03-17T16:50
2022-03-17T16:53
политика
россия
турция
в мире
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина на сегодня есть телефонный разговор с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Есть (в планах телефонный разговор с Эрдоганом)", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220317/peregovory-1778696133.html
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_226f7b9f77a578b7407e5a348e037b43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, турция, в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков
16:50 17.03.2022 (обновлено: 16:53 17.03.2022)
Путин проведет телефонный разговор с Эрдоганом
Пресс-секретарь Песков: в графике Путина на сегодня есть телефонный разговор с Эрдоганом