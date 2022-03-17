https://ria.ru/20220317/razgovor-1778698116.html

Путин проведет телефонный разговор с Эрдоганом

Путин проведет телефонный разговор с Эрдоганом - РИА Новости, 17.03.2022

Путин проведет телефонный разговор с Эрдоганом

В графике президента РФ Владимира Путина на сегодня есть телефонный разговор с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T16:50

2022-03-17T16:50

2022-03-17T16:53

политика

россия

турция

в мире

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина на сегодня есть телефонный разговор с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Есть (в планах телефонный разговор с Эрдоганом)", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220317/peregovory-1778696133.html

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Владимир Лаврентьев

политика, россия, турция, в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков