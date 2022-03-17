11:27 17.03.2022 (обновлено: 11:43 17.03.2022)
"Райффайзенбанк" заверил, что продолжит работу в России
"Райффайзенбанк" продолжит работу на российском рынке
Вывеска банка "Райффайзен" в Москве
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Raiffeisen Bank International (RBI) рассматривает возможные варианты будущего для своей российской "дочки", в том числе выход из Райффайзенбанка, говорится в пресс-релизе группы.
"Мы оцениваем все стратегические варианты будущего Райффайзенбанка в России, включая тщательно продуманный выход из Райффайзенбанка в России", — приводятся в сообщении слова гендиректора RBI Йоханна Штробля (Johann Strobl).
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В свою очередь, российская "дочка" банка заявила, что пересмотр участия Raiffeisen Bank International в капитале Райффайзенбанка рассматривается сейчас исключительно как крайняя мера, никаких конкретных решений не принято, при этом банк продолжит работу в России вне зависимости от формата участия группы в ее капитале.
"Райффайзенбанк продолжит работу на российском рынке вне зависимости от формата участия группы RBI в его капитале. К тому же, пересмотр участия RBI рассматривается сейчас исключительно как крайняя мера, никаких конкретных решений не принято", - сообщили в банке. Банк оказывает все финансовые сервисы в полном объеме и готов обеспечивать бесперебойную доступность операций для клиентов, чтобы максимально защитить их интересы, подчеркнули там.
"Наш запас надежности позволит нам чувствовать себя уверенно в любой кризисной ситуации. Мы регулярно проводим стресс-тесты для того, чтобы подготовиться к различным сценариям развития событий на рынке. Мы продолжим обслуживать всех наших клиентов в России, оставаясь одним из самых надежных банков в нашей стране", - отметили в Райффайзенбанке.