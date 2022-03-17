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"Райффайзенбанк" заверил, что продолжит работу в России - РИА Новости, 17.03.2022
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"Райффайзенбанк" заверил, что продолжит работу в России
"Райффайзенбанк" заверил, что продолжит работу в России - РИА Новости, 17.03.2022
"Райффайзенбанк" заверил, что продолжит работу в России
Raiffeisen Bank International (RBI) рассматривает возможные варианты будущего для своей российской "дочки", в том числе выход из Райффайзенбанка, говорится в... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:27
2022-03-17T11:43
экономика
райффайзенбанк
raiffeisen
россия
raiffeisen bank international
австрия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Raiffeisen Bank International (RBI) рассматривает возможные варианты будущего для своей российской "дочки", в том числе выход из Райффайзенбанка, говорится в пресс-релизе группы."Мы оцениваем все стратегические варианты будущего Райффайзенбанка в России, включая тщательно продуманный выход из Райффайзенбанка в России", — приводятся в сообщении слова гендиректора RBI Йоханна Штробля (Johann Strobl).В свою очередь, российская "дочка" банка заявила, что пересмотр участия Raiffeisen Bank International в капитале Райффайзенбанка рассматривается сейчас исключительно как крайняя мера, никаких конкретных решений не принято, при этом банк продолжит работу в России вне зависимости от формата участия группы в ее капитале."Райффайзенбанк продолжит работу на российском рынке вне зависимости от формата участия группы RBI в его капитале. К тому же, пересмотр участия RBI рассматривается сейчас исключительно как крайняя мера, никаких конкретных решений не принято", - сообщили в банке. Банк оказывает все финансовые сервисы в полном объеме и готов обеспечивать бесперебойную доступность операций для клиентов, чтобы максимально защитить их интересы, подчеркнули там."Наш запас надежности позволит нам чувствовать себя уверенно в любой кризисной ситуации. Мы регулярно проводим стресс-тесты для того, чтобы подготовиться к различным сценариям развития событий на рынке. Мы продолжим обслуживать всех наших клиентов в России, оставаясь одним из самых надежных банков в нашей стране", - отметили в Райффайзенбанке.
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экономика, райффайзенбанк, raiffeisen, россия, raiffeisen bank international, австрия, санкции в отношении россии
11:27 17.03.2022 (обновлено: 11:43 17.03.2022)
 
"Райффайзенбанк" заверил, что продолжит работу в России

"Райффайзенбанк" продолжит работу на российском рынке

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВывеска банка "Райффайзен" в Москве
Вывеска банка Райффайзен в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вывеска банка "Райффайзен" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Raiffeisen Bank International (RBI) рассматривает возможные варианты будущего для своей российской "дочки", в том числе выход из Райффайзенбанка, говорится в пресс-релизе группы.
"Мы оцениваем все стратегические варианты будущего Райффайзенбанка в России, включая тщательно продуманный выход из Райффайзенбанка в России", — приводятся в сообщении слова гендиректора RBI Йоханна Штробля (Johann Strobl).
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В свою очередь, российская "дочка" банка заявила, что пересмотр участия Raiffeisen Bank International в капитале Райффайзенбанка рассматривается сейчас исключительно как крайняя мера, никаких конкретных решений не принято, при этом банк продолжит работу в России вне зависимости от формата участия группы в ее капитале.
"Райффайзенбанк продолжит работу на российском рынке вне зависимости от формата участия группы RBI в его капитале. К тому же, пересмотр участия RBI рассматривается сейчас исключительно как крайняя мера, никаких конкретных решений не принято", - сообщили в банке. Банк оказывает все финансовые сервисы в полном объеме и готов обеспечивать бесперебойную доступность операций для клиентов, чтобы максимально защитить их интересы, подчеркнули там.
"Наш запас надежности позволит нам чувствовать себя уверенно в любой кризисной ситуации. Мы регулярно проводим стресс-тесты для того, чтобы подготовиться к различным сценариям развития событий на рынке. Мы продолжим обслуживать всех наших клиентов в России, оставаясь одним из самых надежных банков в нашей стране", - отметили в Райффайзенбанке.
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ЭкономикаРайффайзенбанкRaiffeisenРоссияRaiffeisen Bank InternationalАвстрияСанкции в отношении России
 
 
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