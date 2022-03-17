https://ria.ru/20220317/rayffayzenbank-1778616807.html

"Райффайзенбанк" заверил, что продолжит работу в России

"Райффайзенбанк" заверил, что продолжит работу в России - РИА Новости, 17.03.2022

"Райффайзенбанк" заверил, что продолжит работу в России

Raiffeisen Bank International (RBI) рассматривает возможные варианты будущего для своей российской "дочки", в том числе выход из Райффайзенбанка, говорится в... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:27

2022-03-17T11:27

2022-03-17T11:43

экономика

райффайзенбанк

raiffeisen

россия

raiffeisen bank international

австрия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Raiffeisen Bank International (RBI) рассматривает возможные варианты будущего для своей российской "дочки", в том числе выход из Райффайзенбанка, говорится в пресс-релизе группы."Мы оцениваем все стратегические варианты будущего Райффайзенбанка в России, включая тщательно продуманный выход из Райффайзенбанка в России", — приводятся в сообщении слова гендиректора RBI Йоханна Штробля (Johann Strobl).В свою очередь, российская "дочка" банка заявила, что пересмотр участия Raiffeisen Bank International в капитале Райффайзенбанка рассматривается сейчас исключительно как крайняя мера, никаких конкретных решений не принято, при этом банк продолжит работу в России вне зависимости от формата участия группы в ее капитале."Райффайзенбанк продолжит работу на российском рынке вне зависимости от формата участия группы RBI в его капитале. К тому же, пересмотр участия RBI рассматривается сейчас исключительно как крайняя мера, никаких конкретных решений не принято", - сообщили в банке. Банк оказывает все финансовые сервисы в полном объеме и готов обеспечивать бесперебойную доступность операций для клиентов, чтобы максимально защитить их интересы, подчеркнули там."Наш запас надежности позволит нам чувствовать себя уверенно в любой кризисной ситуации. Мы регулярно проводим стресс-тесты для того, чтобы подготовиться к различным сценариям развития событий на рынке. Мы продолжим обслуживать всех наших клиентов в России, оставаясь одним из самых надежных банков в нашей стране", - отметили в Райффайзенбанке.

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777691877.html

https://ria.ru/20220306/karta-1776904742.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, райффайзенбанк, raiffeisen, россия, raiffeisen bank international, австрия, санкции в отношении россии