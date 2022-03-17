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За время эскалации в ДНР 267 мирных жителей получили ранения - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/raneniya-1778750429.html
За время эскалации в ДНР 267 мирных жителей получили ранения
За время эскалации в ДНР 267 мирных жителей получили ранения - РИА Новости, 17.03.2022
За время эскалации в ДНР 267 мирных жителей получили ранения
В Донецкой народной республике за время эскалации получили ранения 267 мирных жителей, в том числе 18 детей, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T22:28
2022-03-17T22:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы днр
вооруженные силы рф
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. В Донецкой народной республике за время эскалации получили ранения 267 мирных жителей, в том числе 18 детей, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Ранения различной степени тяжести получили 267 мирных жителей (80 человек с ранее освобожденных ВС ДНР территорий), в том числе 18 детей, за текущие сутки ранены 15 человек, из них двое детей", - говорится в заявлении представительства, опубликованном в Telegram-канале.Украинские войска за 29 дней эскалации выпустили по территории Донецкой народной республики более 14 тысяч единиц боеприпасов, в том числе ракеты из БМ-21 "Град" и "Точка- У", сообщило представительство ДНР в СЦКК."Всего противником выпущено 14 293 боеприпаса различного калибра, включая 17 ракет из ОТРК "Точка-У" и 672 ракеты РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в заявлении представительства, опубликованном в Telegram.Отмечается. что всего СЦКК зафиксировал 1166 фактов ведения огня, из них 1007 с применением тяжелого вооружения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, вооруженные силы днр, вооруженные силы рф, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
22:28 17.03.2022 (обновлено: 22:29 17.03.2022)
 
За время эскалации в ДНР 267 мирных жителей получили ранения

Представительство ДНР в СЦКК: за время эскалации 267 мирных жителей получили ранения

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. В Донецкой народной республике за время эскалации получили ранения 267 мирных жителей, в том числе 18 детей, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Ранения различной степени тяжести получили 267 мирных жителей (80 человек с ранее освобожденных ВС ДНР территорий), в том числе 18 детей, за текущие сутки ранены 15 человек, из них двое детей", - говорится в заявлении представительства, опубликованном в Telegram-канале.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 21:19
Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией
Украинские войска за 29 дней эскалации выпустили по территории Донецкой народной республики более 14 тысяч единиц боеприпасов, в том числе ракеты из БМ-21 "Град" и "Точка- У", сообщило представительство ДНР в СЦКК.
"Всего противником выпущено 14 293 боеприпаса различного калибра, включая 17 ракет из ОТРК "Точка-У" и 672 ракеты РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в заявлении представительства, опубликованном в Telegram.
Отмечается. что всего СЦКК зафиксировал 1166 фактов ведения огня, из них 1007 с применением тяжелого вооружения.
Женщина в центре Донецка, где произошел взрыв украинской ракеты Точка-У с кассетной боевой частью - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 08:00
Взгляд из Киева: Украине реально нужна денацификация
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Беженцы из ДНР и ЛНР в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Почему "истинные арийцы" ненавидят жителей Донбасса
 
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