https://ria.ru/20220317/raneniya-1778750429.html

За время эскалации в ДНР 267 мирных жителей получили ранения

За время эскалации в ДНР 267 мирных жителей получили ранения - РИА Новости, 17.03.2022

За время эскалации в ДНР 267 мирных жителей получили ранения

В Донецкой народной республике за время эскалации получили ранения 267 мирных жителей, в том числе 18 детей, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T22:28

2022-03-17T22:28

2022-03-17T22:29

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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. В Донецкой народной республике за время эскалации получили ранения 267 мирных жителей, в том числе 18 детей, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Ранения различной степени тяжести получили 267 мирных жителей (80 человек с ранее освобожденных ВС ДНР территорий), в том числе 18 детей, за текущие сутки ранены 15 человек, из них двое детей", - говорится в заявлении представительства, опубликованном в Telegram-канале.Украинские войска за 29 дней эскалации выпустили по территории Донецкой народной республики более 14 тысяч единиц боеприпасов, в том числе ракеты из БМ-21 "Град" и "Точка- У", сообщило представительство ДНР в СЦКК."Всего противником выпущено 14 293 боеприпаса различного калибра, включая 17 ракет из ОТРК "Точка-У" и 672 ракеты РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в заявлении представительства, опубликованном в Telegram.Отмечается. что всего СЦКК зафиксировал 1166 фактов ведения огня, из них 1007 с применением тяжелого вооружения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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