22:28 17.03.2022 (обновлено: 22:29 17.03.2022)
За время эскалации в ДНР 267 мирных жителей получили ранения
Представительство ДНР в СЦКК: за время эскалации 267 мирных жителей получили ранения
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. В Донецкой народной республике за время эскалации получили ранения 267 мирных жителей, в том числе 18 детей, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Ранения различной степени тяжести получили 267 мирных жителей (80 человек с ранее освобожденных ВС ДНР территорий), в том числе 18 детей, за текущие сутки ранены 15 человек, из них двое детей", - говорится в заявлении представительства, опубликованном в Telegram-канале.
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Украинские войска за 29 дней эскалации выпустили по территории Донецкой народной республики более 14 тысяч единиц боеприпасов, в том числе ракеты из БМ-21 "Град" и "Точка- У", сообщило представительство ДНР в СЦКК.
"Всего противником выпущено 14 293 боеприпаса различного калибра, включая 17 ракет из ОТРК "Точка-У" и 672 ракеты РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в заявлении представительства, опубликованном в Telegram.
Отмечается. что всего СЦКК зафиксировал 1166 фактов ведения огня, из них 1007 с применением тяжелого вооружения.
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