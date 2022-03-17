Рейтинг@Mail.ru
В ДНР шесть человек пострадали при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/ranenie-1778748445.html
В ДНР шесть человек пострадали при обстреле украинскими войсками
В ДНР шесть человек пострадали при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 17.03.2022
В ДНР шесть человек пострадали при обстреле украинскими войсками
Шесть мирных жителей были ранены в четверг в результате артиллерийского обстрела территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщило... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T22:08
2022-03-17T22:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778191963_401:180:2673:1458_1920x0_80_0_0_0d558fc8a761163cfa88238218858a0b.jpg
ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Шесть мирных жителей были ранены в четверг в результате артиллерийского обстрела территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно заявлению представительства, среди раненых один ребенок, три женщины и два мужчины. Отмечается, что "четыре мирных жителя получили ранения в ранее освобожденных НМ (народной милицией - ред.) ДНР населенных пунктах Октябрьское, Благодатное, Владимировка, Волноваха".Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь, добавили в представительстве.Ранее представительство сообщило, что три мирных жителя ранены в Донецкой народной республике в результате обстрела со стороны украинских войск, еще двое ранены в Мариуполе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/dnr-1778680376.html
https://ria.ru/20220317/lukashenko-1778672845.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778191963_426:92:2640:1753_1920x0_80_0_0_2cf43a1bdea9aa2589468a5c8158a780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина
22:08 17.03.2022
 
В ДНР шесть человек пострадали при обстреле украинскими войсками

Шесть мирных жителей получили ранение при обстреле Донецка украинскими войсками

© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina RybakovaВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina Rybakova
Военнослужащий ВСУ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Шесть мирных жителей были ранены в четверг в результате артиллерийского обстрела территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно заявлению представительства, среди раненых один ребенок, три женщины и два мужчины. Отмечается, что "четыре мирных жителя получили ранения в ранее освобожденных НМ (народной милицией - ред.) ДНР населенных пунктах Октябрьское, Благодатное, Владимировка, Волноваха".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Вчера, 15:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками
Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь, добавили в представительстве.
Ранее представительство сообщило, что три мирных жителя ранены в Донецкой народной республике в результате обстрела со стороны украинских войск, еще двое ранены в Мариуполе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Вчера, 15:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия предлагает Украине приемлемый вариант договора, заявил Лукашенко
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала