https://ria.ru/20220317/ranenie-1778748445.html

В ДНР шесть человек пострадали при обстреле украинскими войсками

В ДНР шесть человек пострадали при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 17.03.2022

В ДНР шесть человек пострадали при обстреле украинскими войсками

Шесть мирных жителей были ранены в четверг в результате артиллерийского обстрела территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщило... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T22:08

2022-03-17T22:08

2022-03-17T22:08

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

украина

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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Шесть мирных жителей были ранены в четверг в результате артиллерийского обстрела территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно заявлению представительства, среди раненых один ребенок, три женщины и два мужчины. Отмечается, что "четыре мирных жителя получили ранения в ранее освобожденных НМ (народной милицией - ред.) ДНР населенных пунктах Октябрьское, Благодатное, Владимировка, Волноваха".Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь, добавили в представительстве.Ранее представительство сообщило, что три мирных жителя ранены в Донецкой народной республике в результате обстрела со стороны украинских войск, еще двое ранены в Мариуполе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/dnr-1778680376.html

https://ria.ru/20220317/lukashenko-1778672845.html

донецкая народная республика

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина