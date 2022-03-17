https://ria.ru/20220317/ranenie-1778737015.html
Мирный житель пострадал при обстреле Александровки украинскими войсками
Мирный житель пострадал при обстреле Александровки украинскими войсками - РИА Новости, 17.03.2022
Мирный житель пострадал при обстреле Александровки украинскими войсками
Мужчина пострадал в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Александровка, который входит в состав Донецка, заявил глава администрации... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T20:10
2022-03-17T20:10
2022-03-17T20:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Александровка, который входит в состав Донецка, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин."В результате обстрела поселка городского типа Александровка минно-взрывную травму, открытый перелом левой голени, осколочные ранения поясничной области получил местный житель, мужчина 1960 года рождения", - написал Кулемзин в Telegram-канале.Как отмечается, пострадавшего положили в в республиканский травматологический центр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/mariupol-1778711482.html
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, ситуация в днр и лнр
20:10 17.03.2022 (обновлено: 20:47 17.03.2022)
Мирный житель пострадал при обстреле Александровки украинскими войсками
Власти Александровки сообщили о пострадавшем мирном жителе из-за обстрела украинских войск