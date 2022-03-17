https://ria.ru/20220317/ranenie-1778737015.html

Мирный житель пострадал при обстреле Александровки украинскими войсками

Мирный житель пострадал при обстреле Александровки украинскими войсками - РИА Новости, 17.03.2022

Мирный житель пострадал при обстреле Александровки украинскими войсками

Мужчина пострадал в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Александровка, который входит в состав Донецка, заявил глава администрации... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T20:10

2022-03-17T20:10

2022-03-17T20:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778191963_401:180:2673:1458_1920x0_80_0_0_0d558fc8a761163cfa88238218858a0b.jpg

ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Александровка, который входит в состав Донецка, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин."В результате обстрела поселка городского типа Александровка минно-взрывную травму, открытый перелом левой голени, осколочные ранения поясничной области получил местный житель, мужчина 1960 года рождения", - написал Кулемзин в Telegram-канале.Как отмечается, пострадавшего положили в в республиканский травматологический центр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/mariupol-1778711482.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, ситуация в днр и лнр