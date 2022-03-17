https://ria.ru/20220317/publikatsiya-1778682892.html

Итальянские журналисты осудили публикацию La Stampa по Украине

Итальянские журналисты осудили публикацию La Stampa по Украине - РИА Новости, 17.03.2022

Итальянские журналисты осудили публикацию La Stampa по Украине

Первая полоса туринской газеты La Stampa, на которой фотография погибших при ракетном ударе по Донецку выдается за снимок из Киева, вызвала бурную дискуссию в... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T15:47

2022-03-17T15:47

2022-03-17T16:40

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РИМ, 17 мар — РИА Новости. Первая полоса туринской газеты La Stampa, на которой фотография погибших при ракетном ударе по Донецку выдается за снимок из Киева, вызвала бурную дискуссию в соцсетях и критику со стороны известных итальянских журналистов.Так, газета La Verità воспроизвела у себя публикацию туринского издания, сопроводив ее вопросом: "Ошибка? Первая полоса La Stampa с фотографией бойни Донецка, приписанной русским, а не украинцам".В статье "Не невинные ошибки пристрастной информации" главный редактор La Verità Маурицио Бельпьетро пишет: "Возьмите первую полосу вчерашней La Stampa, которую мы воспроизводим. Газета под руководством Массимо Джаннини опубликовала большую фотографию мужчины, закрывающего себе лицо на фоне погибших. Заголовок газеты был "Бойня". Надзаголовок: "Русские держат в заложниках 400 человек в больнице Мариуполя. Новое наступление на столицу. Зеленский: мы не вступим в НАТО". Анонсы: "Травмы детей, бегущих во Львов", "Так Киев встречает финальный штурм".Любого, кто видит эту страницу, подводят к мысли, что представленная на изображении бойня произошла в Киеве, или в Мариуполе, или во Львове, отмечается Бельпьетро."И в любом случае она совершена русскими, которые пустили одну из своих смертоносных ракет в толпу, убив десятки мирных жителей. В действительности этот снимок запечатлел бойню, происшедшую в Донецке, то есть в столице одной из самопровозглашенных независимых республик. На деле баллистическая ракета, запущенная в центр города, привела к бойне русскоговорящих, то есть украинцев, говорящих по-русски. Следовательно, бойня не имеет никакого отношения к Киеву, Мариуполю или Львову, но вся страница позволяет предположить обратное", — подчеркивает главред.Он добавил, что, по словам автора снимка, ракету запустили с территории, подконтрольной украинским военным. Но если бы кто-нибудь из журналистов попытался выдать бойню в Киеве за события в Донбассе, "верховные судьи корректности информации заклеймили бы это как фейк-ньюс, то есть манипуляцию". При этом, напоминает Бельпьетро, редакция La Stamра игнорирует тот факт, что батальон "Азов", которому Италия поставляет оружие, является пронацистским.Публикация туринской газеты вызвала возмущение у известного итальянского историка и маститого журналиста профессора Анджело д'Орси, который долгие годы сотрудничал с этим изданием.В открытом письме Джаннини он пишет: "Первая полоса газеты, которой вы руководите, достигла дна журналистской непорядочности: изображение, касающееся бойни, учиненной два дня назад правительственными войсками Киева в отношении мирных жителей Донецка (14 жертв), представлено таким образом, что общественность думает, будто это совершили плохие русские".По словам историка, после того как Джаннини возглавил La Stampa, были надежды, что редакционная линия станет более взвешенной и менее русофобской. Но им не суждено было сбыться, что и продемонстрировала публикация "Бойня".Д'Орси заявил, что ждет от редакции самокритичной оценки и объяснений по поводу того, как, когда и от кого она получила фотографию, кто ее автор, как фотография попала в газету, есть ли у издания права на ее использование и в какой ситуации она была сделана. Профессор пообещал обратиться в Орден итальянских журналистов, в котором сам состоит с 1971 года, и заявил, что больше не будет покупать La Stampa."Вольно или невольно вы подталкиваете нас к третьей мировой войне. История ничему вас не научила", — заключил д'Орси.Украинские военные 14 марта выпустили по жилому кварталу Донецка тактическую ракету "Точка-У" с кассетным зарядом, запрещенным международным правом. Ее удалось сбить, что позволило избежать катастрофических последствий, но само падение частей ракеты на мирный город привело к гибели 20 и серьезным ранениям 28 человек, включая детей, женщин и стариков. Руководство ДНР считает это терактом.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикацию La Stampa чудовищной ложью и подлогом, а официальный представитель МИД Мария Захарова — "примером особого цинизма".Россия направила в Совет Безопасности и Генассамблею письмо, в котором говорится, что эта атака на Донецк представляет собой не только серьезное нарушение международного гуманитарного права, но и приравнивается к акту терроризма и военному преступлению против гражданского населения. Кроме того, с учетом распространения киевским режимом ложных обвинений в документе подчеркивается, что "Точка-У" не стоит в России на вооружении.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, la stampa, вооруженные силы рф