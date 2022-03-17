https://ria.ru/20220317/promsvyazbank-1778719604.html
Промсвязьбанк выразил готовность начать работу в Крыму
Промсвязьбанк выразил готовность начать работу в Крыму - РИА Новости, 17.03.2022
Промсвязьбанк выразил готовность начать работу в Крыму
Промсвязьбанк (ПСБ) готов начать работать в Крыму, обеспечить финансовое сопровождение инфраструктурных и социальных проектов региона, предоставить населению и... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T18:34
2022-03-17T18:34
2022-03-17T19:14
экономика
банки
республика крым
санкции
россия
украина
владимир путин
промсвязьбанк
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) готов начать работать в Крыму, обеспечить финансовое сопровождение инфраструктурных и социальных проектов региона, предоставить населению и предприятиям все услуги, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации."ПСБ готов обеспечить комплексное финансовое сопровождение инфраструктурных и социальных проектов Крыма, предоставить населению, а также предприятиям полуострова, в том числе субъектам МСП, доступ к полному спектру финансовых услуг и сервисов федерального системнозначимого банка", - говорится в сообщении."Появление в Крыму одного из крупнейших универсальных банков с полной линейкой банковских услуг и продуктов создаст "финансовую магистраль" для сотрудничества полуострова со всеми субъектами РФ", - добавили в пресс-службе.Ранее в четверг президент России Владимир Путин заявил, что для крупных российских бизнес-структур, в том числе банков, которые ранее опасались санкционных мер, сейчас есть все условия, чтобы начать работать в Крыму.Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая ПСБ.
https://ria.ru/20220317/biznes-1778660529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, банки, республика крым, санкции, россия, украина, владимир путин, промсвязьбанк, псб (банк псб)
18:34 17.03.2022 (обновлено: 19:14 17.03.2022)
Промсвязьбанк выразил готовность начать работу в Крыму
Промсвязьбанк выразил готовность начать предоставление финансовых услуг в Крыму
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) готов начать работать в Крыму, обеспечить финансовое сопровождение инфраструктурных и социальных проектов региона, предоставить населению и предприятиям все услуги, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"ПСБ готов обеспечить комплексное финансовое сопровождение инфраструктурных и социальных проектов Крыма, предоставить населению, а также предприятиям полуострова, в том числе субъектам МСП, доступ к полному спектру финансовых услуг и сервисов федерального системнозначимого банка", - говорится в сообщении.
"Появление в Крыму одного из крупнейших универсальных банков с полной линейкой банковских услуг и продуктов создаст "финансовую магистраль" для сотрудничества полуострова со всеми субъектами РФ", - добавили в пресс-службе.
Ранее в четверг президент России Владимир Путин
заявил, что для крупных российских бизнес-структур, в том числе банков, которые ранее опасались санкционных мер, сейчас есть все условия, чтобы начать работать в Крыму.
Россия
24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины
. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая ПСБ.