https://ria.ru/20220317/promsvyazbank-1778719604.html

Промсвязьбанк выразил готовность начать работу в Крыму

Промсвязьбанк выразил готовность начать работу в Крыму - РИА Новости, 17.03.2022

Промсвязьбанк выразил готовность начать работу в Крыму

Промсвязьбанк (ПСБ) готов начать работать в Крыму, обеспечить финансовое сопровождение инфраструктурных и социальных проектов региона, предоставить населению и... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T18:34

2022-03-17T18:34

2022-03-17T19:14

экономика

банки

республика крым

санкции

россия

украина

владимир путин

промсвязьбанк

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) готов начать работать в Крыму, обеспечить финансовое сопровождение инфраструктурных и социальных проектов региона, предоставить населению и предприятиям все услуги, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации."ПСБ готов обеспечить комплексное финансовое сопровождение инфраструктурных и социальных проектов Крыма, предоставить населению, а также предприятиям полуострова, в том числе субъектам МСП, доступ к полному спектру финансовых услуг и сервисов федерального системнозначимого банка", - говорится в сообщении."Появление в Крыму одного из крупнейших универсальных банков с полной линейкой банковских услуг и продуктов создаст "финансовую магистраль" для сотрудничества полуострова со всеми субъектами РФ", - добавили в пресс-службе.Ранее в четверг президент России Владимир Путин заявил, что для крупных российских бизнес-структур, в том числе банков, которые ранее опасались санкционных мер, сейчас есть все условия, чтобы начать работать в Крыму.Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая ПСБ.

https://ria.ru/20220317/biznes-1778660529.html

https://ria.ru/20220317/import-1778641845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, банки, республика крым, санкции, россия, украина, владимир путин, промсвязьбанк, псб (банк псб)