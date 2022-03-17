https://ria.ru/20220317/prilozhenie-1778620285.html

Мобильное приложение "Социальной контракт" запустили в Липецкой области

Мобильное приложение "Социальной контракт" запустили в Липецкой области - РИА Новости, 17.03.2022

Мобильное приложение "Социальной контракт" запустили в Липецкой области

Мобильное приложение "Социальный контракт" заработало в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:52

2022-03-17T11:52

2022-03-17T11:52

липецкая область

технологии

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Мобильное приложение "Социальный контракт" заработало в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, приложение будет полезным как для тех, кто только собирается заключить социальный контракт, так и для тех, кто уже реализует его в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого.Социальный контракт – это материальная помощь, предоставляемая государством гражданину или семье, доход которых составляет ниже прожиточного минимума Артамонов отметил, что в приложении можно ознакомиться с условиями, просчитать среднедушевой доход семьи и понять, доступен ли заявителю социальный контракт. Если возникнут вопросы, там же можно получить ответы от профильных специалистов. Те, кто решится воспользоваться помощью на основании соцконтракта, имеют возможность подать через приложение заявление, это доступно при наличии подтверждённой учётной записи на портале госуслуг."За последние несколько лет сфера предоставления государственных услуг в Липецкой области сильно изменилась, сервисы стали удобнее, оформление документов проще и быстрее. Это результат большой работы по внедрению бережливых технологий и модернизации процессов. Учреждения стали более клиентоориентированными, и продолжат совершенствоваться", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220316/podderzhka-1778527996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, игорь артамонов