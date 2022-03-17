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Мобильное приложение "Социальной контракт" запустили в Липецкой области - РИА Новости, 17.03.2022
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Липецкая область
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Мобильное приложение "Социальной контракт" запустили в Липецкой области
Мобильное приложение "Социальной контракт" запустили в Липецкой области - РИА Новости, 17.03.2022
Мобильное приложение "Социальной контракт" запустили в Липецкой области
Мобильное приложение "Социальный контракт" заработало в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:52
2022-03-17T11:52
липецкая область
технологии
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Мобильное приложение "Социальный контракт" заработало в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, приложение будет полезным как для тех, кто только собирается заключить социальный контракт, так и для тех, кто уже реализует его в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого.Социальный контракт – это материальная помощь, предоставляемая государством гражданину или семье, доход которых составляет ниже прожиточного минимума Артамонов отметил, что в приложении можно ознакомиться с условиями, просчитать среднедушевой доход семьи и понять, доступен ли заявителю социальный контракт. Если возникнут вопросы, там же можно получить ответы от профильных специалистов. Те, кто решится воспользоваться помощью на основании соцконтракта, имеют возможность подать через приложение заявление, это доступно при наличии подтверждённой учётной записи на портале госуслуг."За последние несколько лет сфера предоставления государственных услуг в Липецкой области сильно изменилась, сервисы стали удобнее, оформление документов проще и быстрее. Это результат большой работы по внедрению бережливых технологий и модернизации процессов. Учреждения стали более клиентоориентированными, и продолжат совершенствоваться", – сказал Артамонов.
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технологии, игорь артамонов
11:52 17.03.2022
 

Мобильное приложение "Социальной контракт" запустили в Липецкой области

© РИА Новости / Евгений КолотевМобильное приложение "Социальной контракт" на экране смартфона
Мобильное приложение Социальной контракт на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Евгений Колотев
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ЛИПЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Мобильное приложение "Социальный контракт" заработало в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, приложение будет полезным как для тех, кто только собирается заключить социальный контракт, так и для тех, кто уже реализует его в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого.
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Социальный контракт – это материальная помощь, предоставляемая государством гражданину или семье, доход которых составляет ниже прожиточного минимума Артамонов отметил, что в приложении можно ознакомиться с условиями, просчитать среднедушевой доход семьи и понять, доступен ли заявителю социальный контракт. Если возникнут вопросы, там же можно получить ответы от профильных специалистов. Те, кто решится воспользоваться помощью на основании соцконтракта, имеют возможность подать через приложение заявление, это доступно при наличии подтверждённой учётной записи на портале госуслуг.
"За последние несколько лет сфера предоставления государственных услуг в Липецкой области сильно изменилась, сервисы стали удобнее, оформление документов проще и быстрее. Это результат большой работы по внедрению бережливых технологий и модернизации процессов. Учреждения стали более клиентоориентированными, и продолжат совершенствоваться", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьТехнологииИгорь Артамонов
 
 
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