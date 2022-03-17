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Урегулирование ситуации в Приднестровье зависит от Кишинева, заявили в МИД - РИА Новости, 17.03.2022
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Урегулирование ситуации в Приднестровье зависит от Кишинева, заявили в МИД
Урегулирование ситуации в Приднестровье зависит от Кишинева, заявили в МИД - РИА Новости, 17.03.2022
Урегулирование ситуации в Приднестровье зависит от Кишинева, заявили в МИД
Москва готова к обсуждению с Кишиневом всех аспектов, связанных с приднестровским урегулированием, но окончательное решение проблемы зависит не от России, а от... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:50
2022-03-17T12:25
приднестровская молдавская республика
в мире
молдавия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Москва готова к обсуждению с Кишиневом всех аспектов, связанных с приднестровским урегулированием, но окончательное решение проблемы зависит не от России, а от Молдавии, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она напомнила, что российский контингент находится в Приднестровье в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования от 21 июля 1992 года, и цель пребывания контингента - миротворческая."Мы готовы к обсуждению с молдавской стороной практических вопросов… Вывод российских войск обусловлен достижением всеобъемлющего политического урегулирования приднестровской проблемы", - сказала Захарова на брифинге. "К сожалению, до этого еще далеко. И зависит такое урегулирование, не в последнюю очередь, от Кишинева", - отметила Захарова.
https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html
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приднестровская молдавская республика, в мире, молдавия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
11:50 17.03.2022 (обновлено: 12:25 17.03.2022)
 
Урегулирование ситуации в Приднестровье зависит от Кишинева, заявили в МИД

МИД: урегулирование ситуации в ПМР зависит от Кишинева, а не от Москвы

CC BY-SA 3.0 / Донор / Мемориал Славы - общий видМемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье
Мемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
CC BY-SA 3.0 / Донор / Мемориал Славы - общий вид
Мемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Москва готова к обсуждению с Кишиневом всех аспектов, связанных с приднестровским урегулированием, но окончательное решение проблемы зависит не от России, а от Молдавии, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что российский контингент находится в Приднестровье в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования от 21 июля 1992 года, и цель пребывания контингента - миротворческая.
"Мы готовы к обсуждению с молдавской стороной практических вопросов… Вывод российских войск обусловлен достижением всеобъемлющего политического урегулирования приднестровской проблемы", - сказала Захарова на брифинге. "К сожалению, до этого еще далеко. И зависит такое урегулирование, не в последнюю очередь, от Кишинева", - отметила Захарова.
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Приднестровская Молдавская РеспубликаВ миреМолдавияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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