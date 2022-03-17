https://ria.ru/20220317/pridnestrove-1778623389.html

Урегулирование ситуации в Приднестровье зависит от Кишинева, заявили в МИД

Урегулирование ситуации в Приднестровье зависит от Кишинева, заявили в МИД - РИА Новости, 17.03.2022

Урегулирование ситуации в Приднестровье зависит от Кишинева, заявили в МИД

Москва готова к обсуждению с Кишиневом всех аспектов, связанных с приднестровским урегулированием, но окончательное решение проблемы зависит не от России, а от... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:50

2022-03-17T11:50

2022-03-17T12:25

приднестровская молдавская республика

в мире

молдавия

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Москва готова к обсуждению с Кишиневом всех аспектов, связанных с приднестровским урегулированием, но окончательное решение проблемы зависит не от России, а от Молдавии, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она напомнила, что российский контингент находится в Приднестровье в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования от 21 июля 1992 года, и цель пребывания контингента - миротворческая."Мы готовы к обсуждению с молдавской стороной практических вопросов… Вывод российских войск обусловлен достижением всеобъемлющего политического урегулирования приднестровской проблемы", - сказала Захарова на брифинге. "К сожалению, до этого еще далеко. И зависит такое урегулирование, не в последнюю очередь, от Кишинева", - отметила Захарова.

https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html

приднестровская молдавская республика

молдавия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

приднестровская молдавская республика, в мире, молдавия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова