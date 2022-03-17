Посольство России заявило об опасной русофобии в Чехии
Посольство России: русофобия в Чехии принимает опасный характер
© AP Photo / Petr David JosekАвтомобиль посольства России
© AP Photo / Petr David Josek
Автомобиль посольства России
ПРАГА, 17 мар – РИА Новости. Русофобия принимает в Чехии опасный характер, растет число правонарушений на этой почве в отношении русскоязычных граждан, следует из заявления посольства РФ в Праге, опубликованного в Facebook в четверг.
"С тревогой отмечаем растущее число случаев проявления в Чехии бытовой русофобии, правонарушений на этой почве в отношении русскоязычных граждан. Практически ежедневно в чешских СМИ и соцсетях сообщается о притеснениях русскоговорящих в вузах, ущемлении их прав, отказе в предоставлении услуг, в том числе медицинских, а также фактах вербальных и физических нападений", - говорится в заявлении дипмиссии РФ.
Подобные практики унижают человеческое достоинство и противоречат основополагающим международно-правовым документам, включая Устав ООН и международные пакты о правах человека, они не могут быть оправданы никакими обстоятельствами внешне- и внутриполитического характера, подчеркивается в заявлении.
Посольство РФ информирует также о том, что направило чешской стороне ноту с просьбой принять все необходимые меры для пресечения противоправных действий в отношении русскоязычных граждан.
"Рассчитываем, что руководство страны и чешское общество будут придерживаться принципиальной позиции по вопросу недопустимости дискриминации по языковому и национальному признаку", - говорится в заявлении.
Посольство РФ также призвало тех россиян, которые столкнулись с недружественными действиями, без промедления обращаться в местные правоохранительные органы, а также непосредственно в диппредставительство РФ в Чехии и представительство Россотрудничества в Праге. Информация о "горячей линии" размещена на сайте и в соцсетях посольства РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.