https://ria.ru/20220317/pogoda-1778584449.html
Москвичам пообещали солнечную погоду в четверг
Москвичам пообещали солнечную погоду в четверг - РИА Новости, 17.03.2022
Москвичам пообещали солнечную погоду в четверг
Солнечная погода без осадков ожидается в Москве в четверг, температура воздуха составит до плюс двух градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T07:58
2022-03-17T07:58
2022-03-17T07:58
общество
москва
погода
россия
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Солнечная погода без осадков ожидается в Москве в четверг, температура воздуха составит до плюс двух градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, атмосферное давление продолжит слабый рост и составит 768 миллиметров ртутного столба, что близко к рекордному атмосферному давлению."Погода сегодня "миллион на миллион" на нашем языке, то есть чистое небо и великолепная видимость", — добавил синоптик.
https://ria.ru/20220316/pogoda-1778425557.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, погода, россия, евгений тишковец, центр "фобос"
Москвичам пообещали солнечную погоду в четверг
Синоптик Тишковец: в Москве в четверг ожидается солнечная погода и до плюс двух градусов
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Солнечная погода без осадков ожидается в Москве в четверг, температура воздуха составит до плюс двух градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня погода в Центральной России и на северо-западе нашей страны будет обуславливаться скандинавским антициклоном, поэтому сохранится солнечная сухая погода, небольшая облачность, осадки исключены. Северо-восточный ветер не более 2-7 м/с. В городе прогреется воздух до нуля — плюс двух, в Подмосковье минус два — плюс три градуса ", — сообщил Тишковец.
По его словам, атмосферное давление продолжит слабый рост и составит 768 миллиметров ртутного столба, что близко к рекордному атмосферному давлению.
"Погода сегодня "миллион на миллион" на нашем языке, то есть чистое небо и великолепная видимость", — добавил синоптик.