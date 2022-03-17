https://ria.ru/20220317/pogoda-1778584449.html

Москвичам пообещали солнечную погоду в четверг

Москвичам пообещали солнечную погоду в четверг - РИА Новости, 17.03.2022

Москвичам пообещали солнечную погоду в четверг

Солнечная погода без осадков ожидается в Москве в четверг, температура воздуха составит до плюс двух градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T07:58

2022-03-17T07:58

2022-03-17T07:58

общество

москва

погода

россия

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Солнечная погода без осадков ожидается в Москве в четверг, температура воздуха составит до плюс двух градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, атмосферное давление продолжит слабый рост и составит 768 миллиметров ртутного столба, что близко к рекордному атмосферному давлению."Погода сегодня "миллион на миллион" на нашем языке, то есть чистое небо и великолепная видимость", — добавил синоптик.

https://ria.ru/20220316/pogoda-1778425557.html

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Никита Стома

общество, москва, погода, россия, евгений тишковец, центр "фобос"