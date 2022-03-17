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Москвичам пообещали солнечную погоду в четверг - РИА Новости, 17.03.2022
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Москвичам пообещали солнечную погоду в четверг
Москвичам пообещали солнечную погоду в четверг - РИА Новости, 17.03.2022
Москвичам пообещали солнечную погоду в четверг
Солнечная погода без осадков ожидается в Москве в четверг, температура воздуха составит до плюс двух градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T07:58
2022-03-17T07:58
общество
москва
погода
россия
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Солнечная погода без осадков ожидается в Москве в четверг, температура воздуха составит до плюс двух градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, атмосферное давление продолжит слабый рост и составит 768 миллиметров ртутного столба, что близко к рекордному атмосферному давлению."Погода сегодня "миллион на миллион" на нашем языке, то есть чистое небо и великолепная видимость", — добавил синоптик.
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общество, москва, погода, россия, евгений тишковец, центр "фобос"
07:58 17.03.2022
 
Москвичам пообещали солнечную погоду в четверг

Синоптик Тишковец: в Москве в четверг ожидается солнечная погода и до плюс двух градусов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрохожие на Никольской улице в Москве
Прохожие на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Солнечная погода без осадков ожидается в Москве в четверг, температура воздуха составит до плюс двух градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня погода в Центральной России и на северо-западе нашей страны будет обуславливаться скандинавским антициклоном, поэтому сохранится солнечная сухая погода, небольшая облачность, осадки исключены. Северо-восточный ветер не более 2-7 м/с. В городе прогреется воздух до нуля — плюс двух, в Подмосковье минус два — плюс три градуса ", — сообщил Тишковец.

По его словам, атмосферное давление продолжит слабый рост и составит 768 миллиметров ртутного столба, что близко к рекордному атмосферному давлению.
"Погода сегодня "миллион на миллион" на нашем языке, то есть чистое небо и великолепная видимость", — добавил синоптик.
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ОбществоМоскваПогодаРоссияЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"
 
 
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