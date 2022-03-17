https://ria.ru/20220317/podmoskove-1778629509.html
В Подмосковье уточнили критерии бесплатного получения земельных участков
В Подмосковье уточнили критерии бесплатного получения земельных участков - РИА Новости, 17.03.2022
В Подмосковье уточнили критерии бесплатного получения земельных участков
Власти Московской области внесли изменения в закон по предоставлению земельных участков в безвозмездные пользования гражданами, работающих по основному месту,... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:13
2022-03-17T12:13
2022-03-17T12:13
новости подмосковья
игорь брынцалов
московская областная дума
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КРАСНОГОРСК, 17 мар– РИА Новости. Власти Московской области внесли изменения в закон по предоставлению земельных участков в безвозмездные пользования гражданами, работающих по основному месту, соответствующее решение было принято на заседании Мособлдумы в четверг.Председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин предложил уточнить, что специалист по профессии врач должен работать по полной ставке, а также добавить пункт, что закон не распространяется на медицинских работников, если им ранее предоставлялся участок от6 и более соток."Решение принято", - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
https://ria.ru/20220317/stroymaterialy-1778628811.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь брынцалов, московская областная дума
КРАСНОГОРСК, 17 мар– РИА Новости. Власти Московской области внесли изменения в закон по предоставлению земельных участков в безвозмездные пользования гражданами, работающих по основному месту, соответствующее решение было принято на заседании Мособлдумы в четверг.
Председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин предложил уточнить, что специалист по профессии врач должен работать по полной ставке, а также добавить пункт, что закон не распространяется на медицинских работников, если им ранее предоставлялся участок от6 и более соток.
"Решение принято", - сказал спикер Мособлдумы
Игорь Брынцалов.