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В Подмосковье уточнили критерии бесплатного получения земельных участков - РИА Новости, 17.03.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220317/podmoskove-1778629509.html
В Подмосковье уточнили критерии бесплатного получения земельных участков
В Подмосковье уточнили критерии бесплатного получения земельных участков - РИА Новости, 17.03.2022
В Подмосковье уточнили критерии бесплатного получения земельных участков
Власти Московской области внесли изменения в закон по предоставлению земельных участков в безвозмездные пользования гражданами, работающих по основному месту,... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:13
2022-03-17T12:13
новости подмосковья
игорь брынцалов
московская областная дума
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КРАСНОГОРСК, 17 мар– РИА Новости. Власти Московской области внесли изменения в закон по предоставлению земельных участков в безвозмездные пользования гражданами, работающих по основному месту, соответствующее решение было принято на заседании Мособлдумы в четверг.Председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин предложил уточнить, что специалист по профессии врач должен работать по полной ставке, а также добавить пункт, что закон не распространяется на медицинских работников, если им ранее предоставлялся участок от6 и более соток."Решение принято", - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
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игорь брынцалов, московская областная дума
12:13 17.03.2022
 

В Подмосковье уточнили критерии бесплатного получения земельных участков

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДачный поселок в Московской области
Дачный поселок в Московской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 17 мар– РИА Новости. Власти Московской области внесли изменения в закон по предоставлению земельных участков в безвозмездные пользования гражданами, работающих по основному месту, соответствующее решение было принято на заседании Мособлдумы в четверг.
Председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин предложил уточнить, что специалист по профессии врач должен работать по полной ставке, а также добавить пункт, что закон не распространяется на медицинских работников, если им ранее предоставлялся участок от6 и более соток.
УФАС Подмосковья проверяет поставщиков стройматериалов - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
12:11Новости Подмосковья
УФАС Подмосковья проверяет поставщиков стройматериалов
"Решение принято", - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
 
Новости ПодмосковьяИгорь БрынцаловМосковская областная дума
 
 
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