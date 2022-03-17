https://ria.ru/20220317/podderzhka-1778655263.html

Предприятия рыбодобывающего комплекса Ямала получат господдержку

Предприятия рыбодобывающего комплекса Ямала получат господдержку - РИА Новости, 17.03.2022

Предприятия рыбодобывающего комплекса Ямала получат господдержку

Почти 40 предприятий рыбодобывающего комплекса в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) получат господдержку, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:43

2022-03-17T13:43

2022-03-17T13:43

ямало-ненецкий автономный округ

экономика

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Почти 40 предприятий рыбодобывающего комплекса в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) получат господдержку, сообщает пресс-служба главы региона."Региональным департаментом АПК завершен отбор предприятий на получение субсидий из окружного бюджета на поддержку рыболовства. В реестр получателей финансирования вошли 38 организаций из семи муниципальных районов автономного округа", - говорится в сообщении.Субсидию можно направить на компенсацию затрат, в том числе оплату труда, коммунальные платежи, аренду торговых помещений, ветеринарно-санитарные услуги и услуги банка."Поддержка рыбодобывающих предприятий традиционно находится в фокусе внимания государственной политики. Именно их деятельность позволяет сохранить стабильно высокий уровень добычи рыбы, тем самым обеспечить ямальцев качественными рыбными продуктами", - приводятся в сообщении слова заместителя директора окружного департамента АПК Любови Охман.Добыча и переработка рыбы - важная составляющая продовольственной безопасности Ямала. Губернатор региона Дмитрий Артюхов поставил задачу увеличить объем переработки рыбы в округе.Сегодня глубокую переработку рыбы в регионе осуществляют девять предприятий, выпускающих консервированную, копченую, вяленую, соленую, сушеную, снековую и кулинарную продукцию. В этом году выпуск готовой продукции планируют увеличить почти в два раза - с 1500 тонн до 2700 тонн, отмечает пресс-служба.Промышленное рыболовство на Ямале ведут более 100 организаций различных форм собственности: рыбодобывающие и сельскохозяйственные предприятия, национальные общины, индивидуальные предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства. Добыча рыбы ведется на 280 промысловых участках. Ежегодный объем вылова составляет свыше 10 тысяч тонн."В этом году в регионе запущен новый механизм господдержки отрасли. Одним из ключевых условий "обновления" стало заключение окружным департаментом АПК соглашений о повышении эффективности рыболовства с рыбодобывающими компаниями округа. Этот документ гарантирует предприятиям долговременную стабильность, позволяет планировать свою деятельность на последующие пять лет, а также защищает интересы рыбаков в части обеспечения заработной платы", - уточняют власти.

https://ria.ru/20220317/korruptsiya-1778654049.html

https://ria.ru/20220311/arktika-1777708246.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао)