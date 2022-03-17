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Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине - РИА Новости, 17.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/peregovory-1778704803.html
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине - РИА Новости, 17.03.2022
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил ситуацию на Украине, сообщает канцелярия... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T17:17
2022-03-17T17:32
украина
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
россия
владимир путин
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АНКАРА, 17 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил ситуацию на Украине, сообщает канцелярия турецкого лидера."В ходе переговоров обсуждались последние события, связанные с российско-украинской войной, и гуманитарная ситуация на местах. Президент Эрдоган заявил, что Турция сохраняет искренний подход, который она демонстрировала с самого начала, для обеспечения мира между Россией и Украиной. Заявив, что если будет объявлено постоянное прекращение огня, будет открыт путь к долгосрочному урегулированию, президент Эрдоган выразил искреннее желание положительных результатов от переговоров между Россией и Украиной", - говорится в сообщении канцелярии.Кроме того, президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным в четверг повторил свою готовность принять российского и украинского лидеров в Анкаре или Стамбуле."Указав, что для достижения консенсуса по некоторым вопросам могут потребоваться переговоры на уровне лидеров, президент Эрдоган повторил свое предложение принять... Путина и Владимира Зеленского в Стамбуле или Анкаре", - говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.Ранее советник главы офиса Зеленского, член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк заявил о подготовке документов для возможных прямых переговоров Зеленского с Путиным. Путин может и должен встречаться с Зеленским не для обсуждений, а фиксации достигнутых договоренностей и пониманий, отмечал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20220309/turtsiya-1777301447.html
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778699256.html
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украина, в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, россия, владимир путин
17:17 17.03.2022 (обновлено: 17:32 17.03.2022)
 
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине

Президент России Путин обсудил Эрдоганом ситуацию на Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону
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АНКАРА, 17 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил ситуацию на Украине, сообщает канцелярия турецкого лидера.
"В ходе переговоров обсуждались последние события, связанные с российско-украинской войной, и гуманитарная ситуация на местах. Президент Эрдоган заявил, что Турция сохраняет искренний подход, который она демонстрировала с самого начала, для обеспечения мира между Россией и Украиной. Заявив, что если будет объявлено постоянное прекращение огня, будет открыт путь к долгосрочному урегулированию, президент Эрдоган выразил искреннее желание положительных результатов от переговоров между Россией и Украиной", - говорится в сообщении канцелярии.
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Кроме того, президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным в четверг повторил свою готовность принять российского и украинского лидеров в Анкаре или Стамбуле.
"Указав, что для достижения консенсуса по некоторым вопросам могут потребоваться переговоры на уровне лидеров, президент Эрдоган повторил свое предложение принять... Путина и Владимира Зеленского в Стамбуле или Анкаре", - говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.
Ранее советник главы офиса Зеленского, член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк заявил о подготовке документов для возможных прямых переговоров Зеленского с Путиным. Путин может и должен встречаться с Зеленским не для обсуждений, а фиксации достигнутых договоренностей и пониманий, отмечал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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