https://ria.ru/20220317/peregovory-1778704803.html

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине - РИА Новости, 17.03.2022

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил ситуацию на Украине, сообщает канцелярия... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T17:17

2022-03-17T17:17

2022-03-17T17:32

украина

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

россия

владимир путин

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АНКАРА, 17 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил ситуацию на Украине, сообщает канцелярия турецкого лидера."В ходе переговоров обсуждались последние события, связанные с российско-украинской войной, и гуманитарная ситуация на местах. Президент Эрдоган заявил, что Турция сохраняет искренний подход, который она демонстрировала с самого начала, для обеспечения мира между Россией и Украиной. Заявив, что если будет объявлено постоянное прекращение огня, будет открыт путь к долгосрочному урегулированию, президент Эрдоган выразил искреннее желание положительных результатов от переговоров между Россией и Украиной", - говорится в сообщении канцелярии.Кроме того, президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным в четверг повторил свою готовность принять российского и украинского лидеров в Анкаре или Стамбуле."Указав, что для достижения консенсуса по некоторым вопросам могут потребоваться переговоры на уровне лидеров, президент Эрдоган повторил свое предложение принять... Путина и Владимира Зеленского в Стамбуле или Анкаре", - говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.Ранее советник главы офиса Зеленского, член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк заявил о подготовке документов для возможных прямых переговоров Зеленского с Путиным. Путин может и должен встречаться с Зеленским не для обсуждений, а фиксации достигнутых договоренностей и пониманий, отмечал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20220309/turtsiya-1777301447.html

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778699256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

украина, в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, россия, владимир путин