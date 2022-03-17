17:17 17.03.2022 (обновлено: 17:32 17.03.2022)
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине
Президент России Путин обсудил Эрдоганом ситуацию на Украине
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону
АНКАРА, 17 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил ситуацию на Украине, сообщает канцелярия турецкого лидера.
"В ходе переговоров обсуждались последние события, связанные с российско-украинской войной, и гуманитарная ситуация на местах. Президент Эрдоган заявил, что Турция сохраняет искренний подход, который она демонстрировала с самого начала, для обеспечения мира между Россией и Украиной. Заявив, что если будет объявлено постоянное прекращение огня, будет открыт путь к долгосрочному урегулированию, президент Эрдоган выразил искреннее желание положительных результатов от переговоров между Россией и Украиной", - говорится в сообщении канцелярии.
Кроме того, президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным в четверг повторил свою готовность принять российского и украинского лидеров в Анкаре или Стамбуле.
"Указав, что для достижения консенсуса по некоторым вопросам могут потребоваться переговоры на уровне лидеров, президент Эрдоган повторил свое предложение принять... Путина и Владимира Зеленского в Стамбуле или Анкаре", - говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.
Ранее советник главы офиса Зеленского, член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк заявил о подготовке документов для возможных прямых переговоров Зеленского с Путиным. Путин может и должен встречаться с Зеленским не для обсуждений, а фиксации достигнутых договоренностей и пониманий, отмечал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.