https://ria.ru/20220317/peregovory-1778642961.html

Российская делегация готова к круглосуточным переговорам, заявил Песков

Российская делегация готова к круглосуточным переговорам, заявил Песков - РИА Новости, 17.03.2022

Российская делегация готова к круглосуточным переговорам, заявил Песков

Российская делегация готова к круглосуточным переговорам с украинской стороной, но рвения со стороны Украины не видно, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:06

2022-03-17T13:06

2022-03-17T13:06

обострение ситуации в днр и лнр

дмитрий кулеба

брестская область

белоруссия

россия

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украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российская делегация готова к круглосуточным переговорам с украинской стороной, но рвения со стороны Украины не видно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я еще раз хочу повторить: наша делегация во главе с Мединским с участием экспертов и соответствущих ведомств, она готова работать круглосуточно, и она демонстрирует эту готовность, К сожалению, аналогичного рвения с украинской стороны мы не видим", - сказал Песков.После начала специальной операции РФ и Украина в конце февраля провели первый раунд переговоров в Гомельской области Белоруссии. После чего делегации встречались еще два раза в начале марта - в Беловежской пуще и Брестской области. Сейчас переговоры ведутся в ежедневном формате по видеосвязи для удобства и экономии времени и сил. Кроме того, 10 марта в Анталье при посредничестве Турции прошла встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.

https://ria.ru/20220316/peregovory-1778424762.html

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россия

украина

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Ольга Маркова

дмитрий кулеба, брестская область, белоруссия, россия, в мире, украина, дмитрий песков