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Российская делегация готова к круглосуточным переговорам, заявил Песков - РИА Новости, 17.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/peregovory-1778642961.html
Российская делегация готова к круглосуточным переговорам, заявил Песков
Российская делегация готова к круглосуточным переговорам, заявил Песков - РИА Новости, 17.03.2022
Российская делегация готова к круглосуточным переговорам, заявил Песков
Российская делегация готова к круглосуточным переговорам с украинской стороной, но рвения со стороны Украины не видно, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:06
2022-03-17T13:06
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий кулеба
брестская область
белоруссия
россия
в мире
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российская делегация готова к круглосуточным переговорам с украинской стороной, но рвения со стороны Украины не видно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я еще раз хочу повторить: наша делегация во главе с Мединским с участием экспертов и соответствущих ведомств, она готова работать круглосуточно, и она демонстрирует эту готовность, К сожалению, аналогичного рвения с украинской стороны мы не видим", - сказал Песков.После начала специальной операции РФ и Украина в конце февраля провели первый раунд переговоров в Гомельской области Белоруссии. После чего делегации встречались еще два раза в начале марта - в Беловежской пуще и Брестской области. Сейчас переговоры ведутся в ежедневном формате по видеосвязи для удобства и экономии времени и сил. Кроме того, 10 марта в Анталье при посредничестве Турции прошла встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.
https://ria.ru/20220316/peregovory-1778424762.html
брестская область
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дмитрий кулеба, брестская область, белоруссия, россия, в мире, украина, дмитрий песков
13:06 17.03.2022
 
Российская делегация готова к круглосуточным переговорам, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: российская делегация готова к круглосуточным переговорам

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российская делегация готова к круглосуточным переговорам с украинской стороной, но рвения со стороны Украины не видно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я еще раз хочу повторить: наша делегация во главе с Мединским с участием экспертов и соответствущих ведомств, она готова работать круглосуточно, и она демонстрирует эту готовность, К сожалению, аналогичного рвения с украинской стороны мы не видим", - сказал Песков.
После начала специальной операции РФ и Украина в конце февраля провели первый раунд переговоров в Гомельской области Белоруссии. После чего делегации встречались еще два раза в начале марта - в Беловежской пуще и Брестской области. Сейчас переговоры ведутся в ежедневном формате по видеосвязи для удобства и экономии времени и сил. Кроме того, 10 марта в Анталье при посредничестве Турции прошла встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.
Помощник президента России Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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Мединский рассказал о трудностях в работе по сверке позиций на переговорах
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДмитрий КулебаБрестская областьБелоруссияРоссияВ миреУкраинаДмитрий Песков
 
 
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