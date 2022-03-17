https://ria.ru/20220317/peregovory-1778642961.html
Российская делегация готова к круглосуточным переговорам, заявил Песков
Российская делегация готова к круглосуточным переговорам, заявил Песков - РИА Новости, 17.03.2022
Российская делегация готова к круглосуточным переговорам, заявил Песков
Российская делегация готова к круглосуточным переговорам с украинской стороной, но рвения со стороны Украины не видно, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:06
2022-03-17T13:06
2022-03-17T13:06
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий кулеба
брестская область
белоруссия
россия
в мире
украина
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777071103_0:0:2113:1189_1920x0_80_0_0_c5211ebd23b4ea47ce052b28908836e5.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российская делегация готова к круглосуточным переговорам с украинской стороной, но рвения со стороны Украины не видно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я еще раз хочу повторить: наша делегация во главе с Мединским с участием экспертов и соответствущих ведомств, она готова работать круглосуточно, и она демонстрирует эту готовность, К сожалению, аналогичного рвения с украинской стороны мы не видим", - сказал Песков.После начала специальной операции РФ и Украина в конце февраля провели первый раунд переговоров в Гомельской области Белоруссии. После чего делегации встречались еще два раза в начале марта - в Беловежской пуще и Брестской области. Сейчас переговоры ведутся в ежедневном формате по видеосвязи для удобства и экономии времени и сил. Кроме того, 10 марта в Анталье при посредничестве Турции прошла встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.
https://ria.ru/20220316/peregovory-1778424762.html
брестская область
белоруссия
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777071103_164:0:1951:1340_1920x0_80_0_0_4609c0ffa3b6fd57665e0fe4e04a7846.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий кулеба, брестская область, белоруссия, россия, в мире, украина, дмитрий песков
Российская делегация готова к круглосуточным переговорам, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: российская делегация готова к круглосуточным переговорам