https://ria.ru/20220317/peregovory-1778576195.html

Зеленский оценил ход переговоров России и Украины

Зеленский оценил ход переговоров России и Украины - РИА Новости, 17.03.2022

Зеленский оценил ход переговоров России и Украины

Переговоры между Украиной и Россией продолжаются и продвигаются "достаточно тяжело", заявил в интервью телеканалу NBC Владимир Зеленский. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T01:44

2022-03-17T01:44

2022-03-17T02:19

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ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Переговоры между Украиной и Россией продолжаются и продвигаются "достаточно тяжело", заявил в интервью телеканалу NBC Владимир Зеленский.Журналист спросил у Зеленского, разделяет ли тот опасения американской администрации, в частности, президента США Джо Байдена, о том, что на фоне событий на Украине легко может разгореться третья мировая война."Никто не знает, вероятно, она уже началась. И какова вероятность начала такой войны, если Украина падет? Очень сложно сказать", — ответил он."Мы уже видели подобное 80 лет назад, когда разгорелась Вторая мировая война... Никто не мог предугадать, когда развернется полномасштабная война", — добавил Зеленский.Он также заявил, что считает украинский народ "непобедимым" а иностранные войска "не смогут отнять у украинцев достоинство и любовь к своей стране".После начала специальной операции российская и украинская стороны встречались очно три раза, сейчас переговоры ведутся ежедневно по видеосвязи. Кроме того, 10 марта в Анталье при посредничестве Турции прошла встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778125324.html

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир зеленский, украина, россия, вашингтон