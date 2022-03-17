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Зеленский оценил ход переговоров России и Украины - РИА Новости, 17.03.2022
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Зеленский оценил ход переговоров России и Украины
Зеленский оценил ход переговоров России и Украины - РИА Новости, 17.03.2022
Зеленский оценил ход переговоров России и Украины
Переговоры между Украиной и Россией продолжаются и продвигаются "достаточно тяжело", заявил в интервью телеканалу NBC Владимир Зеленский. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T01:44
2022-03-17T02:19
в мире
владимир зеленский
украина
россия
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Переговоры между Украиной и Россией продолжаются и продвигаются "достаточно тяжело", заявил в интервью телеканалу NBC Владимир Зеленский.Журналист спросил у Зеленского, разделяет ли тот опасения американской администрации, в частности, президента США Джо Байдена, о том, что на фоне событий на Украине легко может разгореться третья мировая война."Никто не знает, вероятно, она уже началась. И какова вероятность начала такой войны, если Украина падет? Очень сложно сказать", — ответил он."Мы уже видели подобное 80 лет назад, когда разгорелась Вторая мировая война... Никто не мог предугадать, когда развернется полномасштабная война", — добавил Зеленский.Он также заявил, что считает украинский народ "непобедимым" а иностранные войска "не смогут отнять у украинцев достоинство и любовь к своей стране".После начала специальной операции российская и украинская стороны встречались очно три раза, сейчас переговоры ведутся ежедневно по видеосвязи. Кроме того, 10 марта в Анталье при посредничестве Турции прошла встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778125324.html
https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, вашингтон
01:44 17.03.2022 (обновлено: 02:19 17.03.2022)
 
Зеленский оценил ход переговоров России и Украины

Президент Украины Зеленский: переговоры с Россией идут достаточно сложно

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Переговоры между Украиной и Россией продолжаются и продвигаются "достаточно тяжело", заявил в интервью телеканалу NBC Владимир Зеленский.
"Переговоры еще продолжаются. Переговоры проходят довольно сложно", — сказал Зеленский
Журналист спросил у Зеленского, разделяет ли тот опасения американской администрации, в частности, президента США Джо Байдена, о том, что на фоне событий на Украине легко может разгореться третья мировая война.
"Никто не знает, вероятно, она уже началась. И какова вероятность начала такой войны, если Украина падет? Очень сложно сказать", — ответил он.
"Мы уже видели подобное 80 лет назад, когда разгорелась Вторая мировая война... Никто не мог предугадать, когда развернется полномасштабная война", — добавил Зеленский.
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Он также заявил, что считает украинский народ "непобедимым" а иностранные войска "не смогут отнять у украинцев достоинство и любовь к своей стране".
После начала специальной операции российская и украинская стороны встречались очно три раза, сейчас переговоры ведутся ежедневно по видеосвязи. Кроме того, 10 марта в Анталье при посредничестве Турции прошла встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
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