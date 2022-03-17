https://ria.ru/20220317/pensii-1778595924.html

В Госдуме объяснили, от чего будет зависеть размер индексации пенсий

В Госдуме объяснили, от чего будет зависеть размер индексации пенсий - РИА Новости, 17.03.2022

В Госдуме объяснили, от чего будет зависеть размер индексации пенсий

Размер индексации пенсий и пособий в России будет зависеть от индекса реальной инфляции, который сейчас определить в условиях "бурления" рынка очень сложно, для РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T09:45

2022-03-17T09:45

2022-03-17T10:08

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Размер индексации пенсий и пособий в России будет зависеть от индекса реальной инфляции, который сейчас определить в условиях "бурления" рынка очень сложно, для этого нужно изменить формулу расчета коэффициента инфляции, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что в России будут повышены зарплаты работников бюджетной сферы, пенсии, соцвыплаты, МРОТ."Очень сложно понять, какая сейчас реальная инфляция, пока происходит "бурление" на рынке. Поэтому правительству следует определить реальную инфляцию и искать источник финансирования. Понятно, что будут расходы федерального бюджета, у нас есть подушка безопасности в виде Фонда национального благосостояния, что позволит это реализовать", - сказал Нилов.Он отметил, что "нужно изменить формулу расчета коэффициента инфляции для конкретной задачи, то есть для индексации всех социальных выплат".

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, владимир путин, россия