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В Госдуме объяснили, от чего будет зависеть размер индексации пенсий - РИА Новости, 17.03.2022
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В Госдуме объяснили, от чего будет зависеть размер индексации пенсий
В Госдуме объяснили, от чего будет зависеть размер индексации пенсий - РИА Новости, 17.03.2022
В Госдуме объяснили, от чего будет зависеть размер индексации пенсий
Размер индексации пенсий и пособий в России будет зависеть от индекса реальной инфляции, который сейчас определить в условиях "бурления" рынка очень сложно, для РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T09:45
2022-03-17T10:08
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Размер индексации пенсий и пособий в России будет зависеть от индекса реальной инфляции, который сейчас определить в условиях "бурления" рынка очень сложно, для этого нужно изменить формулу расчета коэффициента инфляции, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что в России будут повышены зарплаты работников бюджетной сферы, пенсии, соцвыплаты, МРОТ."Очень сложно понять, какая сейчас реальная инфляция, пока происходит "бурление" на рынке. Поэтому правительству следует определить реальную инфляцию и искать источник финансирования. Понятно, что будут расходы федерального бюджета, у нас есть подушка безопасности в виде Фонда национального благосостояния, что позволит это реализовать", - сказал Нилов.Он отметил, что "нужно изменить формулу расчета коэффициента инфляции для конкретной задачи, то есть для индексации всех социальных выплат".
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общество, владимир путин, россия
09:45 17.03.2022 (обновлено: 10:08 17.03.2022)
 
В Госдуме объяснили, от чего будет зависеть размер индексации пенсий

Глава комитета ГД Нилов: размер индексации пенсий и пособий будет зависеть от инфляции

© Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 июля 2017
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 июля 2017
© Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Размер индексации пенсий и пособий в России будет зависеть от индекса реальной инфляции, который сейчас определить в условиях "бурления" рынка очень сложно, для этого нужно изменить формулу расчета коэффициента инфляции, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что в России будут повышены зарплаты работников бюджетной сферы, пенсии, соцвыплаты, МРОТ.
"Очень сложно понять, какая сейчас реальная инфляция, пока происходит "бурление" на рынке. Поэтому правительству следует определить реальную инфляцию и искать источник финансирования. Понятно, что будут расходы федерального бюджета, у нас есть подушка безопасности в виде Фонда национального благосостояния, что позволит это реализовать", - сказал Нилов.
Он отметил, что "нужно изменить формулу расчета коэффициента инфляции для конкретной задачи, то есть для индексации всех социальных выплат".
Анатолий Артамонов - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 17:23
В бюджете достаточно средств на повышение зарплат и пенсий, заявил сенатор
 
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