https://ria.ru/20220317/parafirovanie-1778721384.html

Лукашенко назвал условие для прекращения огня на Украине

Лукашенко назвал условие для прекращения огня на Украине - РИА Новости, 17.03.2022

Лукашенко назвал условие для прекращения огня на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прекращение огня на Украине возможно сразу после парафирования на уровне МИД договора, вырабатываемого в... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T18:43

2022-03-17T18:43

2022-03-17T18:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ситуация в днр и лнр

александр лукашенко

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МИНСК, 17 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прекращение огня на Украине возможно сразу после парафирования на уровне МИД договора, вырабатываемого в ходе проходящих переговоров Киева и Москвы.По мнению Лукашенко, "никакая Организация Объединенных Наций ни одной войны не остановила, не остановит и эту". "Точно так и другие государства… Войну могут остановить Россия, Украина, договорившись, подписав договор. Или же американцы, которые дадут команду руководству Украины прекратить войну. Если американцы на это пойдут, то Евросоюз и прочие, они быстренько выстроятся в хвост США и будут поддерживать их решение. Поэтому две силы - Россия и Украина. Или Америка", - сказал он.Лукашенко заявил, что Украине нужно воспользоваться моментом, чтобы договориться с Россией. "Возможно, единственный момент, который может не повториться, чтобы Украине достойно выйти из создавшегося положения. Если этот момент будет утрачен, он, скорее всего, больше не вернется. Такая ситуация больше не будет", - отметил он. По словам белорусского президента, "Украине надо цепляться за этот момент". "И это будет выгодно и для Украины, и для России, и для Беларуси. Главное - мы сохраним тысячи, тысячи жизней, если мы пойдем сейчас на подписание договора", - подчеркнул он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778535672.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, белоруссия, россия, украина, ситуация в днр и лнр, александр лукашенко