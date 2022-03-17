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В Красноярском крае четыре человека отравились угарным газом - РИА Новости, 17.03.2022
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В Красноярском крае четыре человека отравились угарным газом
В Красноярском крае четыре человека отравились угарным газом - РИА Новости, 17.03.2022
В Красноярском крае четыре человека отравились угарным газом
Двое взрослых и двое детей отравились угарным газом в селе Идринское (Красноярский край), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T05:00
2022-03-17T10:14
происшествия
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красноярский край
россия
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КРАСНОЯРСК, 17 мар — РИА Новости. Двое взрослых и двое детей отравились угарным газом в селе Идринское (Красноярский край), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.По информации ведомства, это произошло накануне вечером. Пострадавшие — двое мужчин 27 и 18 лет и две девочки семи и девяти лет. Предполагается, что причиной ЧП стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования — задвижки на дымоходе. Пострадавших доставили в районную больницу, их состояние выясняется. Семья в поле зрения органов системы профилактики не попадала.
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происшествия, красноярск, красноярский край, россия
05:00 17.03.2022 (обновлено: 10:14 17.03.2022)
 
В Красноярском крае четыре человека отравились угарным газом

В Красноярском крае двое взрослых и двое детей отравились угарным газом

© Фото : Прокуратура Красноярского краяЧастный дом в селе Идринское Красноярского края, где произошло отравление угарным газом четырех человек
Частный дом в селе Идринское Красноярского края, где произошло отравление угарным газом четырех человек - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Фото : Прокуратура Красноярского края
Частный дом в селе Идринское Красноярского края, где произошло отравление угарным газом четырех человек
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КРАСНОЯРСК, 17 мар — РИА Новости. Двое взрослых и двое детей отравились угарным газом в селе Идринское (Красноярский край), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Прокуратура края организовала проверку в связи с отравлением угарным газом четырех человек, в том числе двух малолетних детей, в Идринском районе", — говорится в релизе.

По информации ведомства, это произошло накануне вечером. Пострадавшие — двое мужчин 27 и 18 лет и две девочки семи и девяти лет. Предполагается, что причиной ЧП стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования — задвижки на дымоходе.
Пострадавших доставили в районную больницу, их состояние выясняется. Семья в поле зрения органов системы профилактики не попадала.
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