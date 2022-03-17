https://ria.ru/20220317/otravlenie-1778580243.html

В Красноярском крае четыре человека отравились угарным газом

В Красноярском крае четыре человека отравились угарным газом - РИА Новости, 17.03.2022

В Красноярском крае четыре человека отравились угарным газом

Двое взрослых и двое детей отравились угарным газом в селе Идринское (Красноярский край), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T05:00

2022-03-17T05:00

2022-03-17T10:14

происшествия

красноярск

красноярский край

россия

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КРАСНОЯРСК, 17 мар — РИА Новости. Двое взрослых и двое детей отравились угарным газом в селе Идринское (Красноярский край), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.По информации ведомства, это произошло накануне вечером. Пострадавшие — двое мужчин 27 и 18 лет и две девочки семи и девяти лет. Предполагается, что причиной ЧП стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования — задвижки на дымоходе. Пострадавших доставили в районную больницу, их состояние выясняется. Семья в поле зрения органов системы профилактики не попадала.

https://ria.ru/20220213/kemerovo-1772577130.html

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красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

происшествия, красноярск, красноярский край, россия