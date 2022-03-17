https://ria.ru/20220317/otravlenie-1778580243.html
В Красноярском крае четыре человека отравились угарным газом
В Красноярском крае четыре человека отравились угарным газом - РИА Новости, 17.03.2022
В Красноярском крае четыре человека отравились угарным газом
Двое взрослых и двое детей отравились угарным газом в селе Идринское (Красноярский край), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T05:00
2022-03-17T05:00
2022-03-17T10:14
происшествия
красноярск
красноярский край
россия
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КРАСНОЯРСК, 17 мар — РИА Новости. Двое взрослых и двое детей отравились угарным газом в селе Идринское (Красноярский край), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.По информации ведомства, это произошло накануне вечером. Пострадавшие — двое мужчин 27 и 18 лет и две девочки семи и девяти лет. Предполагается, что причиной ЧП стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования — задвижки на дымоходе. Пострадавших доставили в районную больницу, их состояние выясняется. Семья в поле зрения органов системы профилактики не попадала.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, красноярск, красноярский край, россия
05:00 17.03.2022 (обновлено: 10:14 17.03.2022)
В Красноярском крае четыре человека отравились угарным газом
В Красноярском крае двое взрослых и двое детей отравились угарным газом
КРАСНОЯРСК, 17 мар — РИА Новости. Двое взрослых и двое детей отравились угарным газом в селе Идринское (Красноярский край), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
"Прокуратура края организовала проверку в связи с отравлением угарным газом четырех человек, в том числе двух малолетних детей, в Идринском районе", — говорится в релизе.
По информации ведомства, это произошло накануне вечером. Пострадавшие — двое мужчин 27 и 18 лет и две девочки семи и девяти лет. Предполагается, что причиной ЧП стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования — задвижки на дымоходе.
Пострадавших доставили в районную больницу, их состояние выясняется. Семья в поле зрения органов системы профилактики не попадала.