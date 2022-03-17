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В ЛНР заявили об использовании трофейного оружия в спецоперации - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/oruzhie-1778745477.html
В ЛНР заявили об использовании трофейного оружия в спецоперации
В ЛНР заявили об использовании трофейного оружия в спецоперации - РИА Новости, 17.03.2022
В ЛНР заявили об использовании трофейного оружия в спецоперации
Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ЛНР уже используют трофейную технику и... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T21:27
2022-03-17T21:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
украина
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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ЛНР уже используют трофейную технику и вооружение в военной операции против украинских войск.Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ передают трофейную, в том числе иностранного производства, военную технику подразделениям народной милиции Луганской и Донецкой народных республик, бойцов республик переобучают для освоения образцов противотанковых ракетных комплексов Javelin и Nlaw. Силы Народной милиции ЛНР и ДНР также заявляют о большом количестве трофейной техники и вооружения, которые находят на брошенных или отбитых позициях украинских силовиков."В ходе освободительной операции наши бойцы находят большое количество различного вооружения, боеприпасов и техники на позициях вооруженных формирований Украины. Естественно, все трофеи идут на нужды нашей армии и используются против тех, кто этим оружием хотел уничтожить нас", - заявил Филипоненко РИА Новости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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Ольга Филиппова
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, ситуация в днр и лнр
21:27 17.03.2022
 
В ЛНР заявили об использовании трофейного оружия в спецоперации

Народная милиция ЛНР заявила об использовании трофейного оружия в спецоперации

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗахваченная зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 "Шилка" ВСУ
Захваченная зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 Шилка ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Захваченная зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 "Шилка" ВСУ
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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ЛНР уже используют трофейную технику и вооружение в военной операции против украинских войск.
Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ передают трофейную, в том числе иностранного производства, военную технику подразделениям народной милиции Луганской и Донецкой народных республик, бойцов республик переобучают для освоения образцов противотанковых ракетных комплексов Javelin и Nlaw. Силы Народной милиции ЛНР и ДНР также заявляют о большом количестве трофейной техники и вооружения, которые находят на брошенных или отбитых позициях украинских силовиков.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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"В ходе освободительной операции наши бойцы находят большое количество различного вооружения, боеприпасов и техники на позициях вооруженных формирований Украины. Естественно, все трофеи идут на нужды нашей армии и используются против тех, кто этим оружием хотел уничтожить нас", - заявил Филипоненко РИА Новости.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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