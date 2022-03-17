В ЛНР заявили об использовании трофейного оружия в спецоперации
Народная милиция ЛНР заявила об использовании трофейного оружия в спецоперации
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗахваченная зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 "Шилка" ВСУ
Захваченная зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 "Шилка" ВСУ
ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ЛНР уже используют трофейную технику и вооружение в военной операции против украинских войск.
Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ передают трофейную, в том числе иностранного производства, военную технику подразделениям народной милиции Луганской и Донецкой народных республик, бойцов республик переобучают для освоения образцов противотанковых ракетных комплексов Javelin и Nlaw. Силы Народной милиции ЛНР и ДНР также заявляют о большом количестве трофейной техники и вооружения, которые находят на брошенных или отбитых позициях украинских силовиков.
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"В ходе освободительной операции наши бойцы находят большое количество различного вооружения, боеприпасов и техники на позициях вооруженных формирований Украины. Естественно, все трофеи идут на нужды нашей армии и используются против тех, кто этим оружием хотел уничтожить нас", - заявил Филипоненко РИА Новости.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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