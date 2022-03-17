https://ria.ru/20220317/oruzhie-1778745477.html

В ЛНР заявили об использовании трофейного оружия в спецоперации

В ЛНР заявили об использовании трофейного оружия в спецоперации - РИА Новости, 17.03.2022

В ЛНР заявили об использовании трофейного оружия в спецоперации

Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ЛНР уже используют трофейную технику и... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T21:27

2022-03-17T21:27

2022-03-17T21:27

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ЛНР уже используют трофейную технику и вооружение в военной операции против украинских войск.Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ передают трофейную, в том числе иностранного производства, военную технику подразделениям народной милиции Луганской и Донецкой народных республик, бойцов республик переобучают для освоения образцов противотанковых ракетных комплексов Javelin и Nlaw. Силы Народной милиции ЛНР и ДНР также заявляют о большом количестве трофейной техники и вооружения, которые находят на брошенных или отбитых позициях украинских силовиков."В ходе освободительной операции наши бойцы находят большое количество различного вооружения, боеприпасов и техники на позициях вооруженных формирований Украины. Естественно, все трофеи идут на нужды нашей армии и используются против тех, кто этим оружием хотел уничтожить нас", - заявил Филипоненко РИА Новости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, ситуация в днр и лнр