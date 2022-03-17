https://ria.ru/20220317/oon-1778679886.html
ООН и ее учреждения утратили нейтральный статус, заявил Гатилов
ООН и ее учреждения утратили нейтральный статус, заявил Гатилов - РИА Новости, 17.03.2022
ООН и ее учреждения утратили нейтральный статус, заявил Гатилов
ООН и ее специализированные учреждения, такие как Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, утратили нейтральный и неполитизированный статус,... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T15:37
2022-03-17T15:37
2022-03-17T15:37
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белоруссия
геннадий гатилов
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ЖЕНЕВА, 17 мар – РИА Новости. ООН и ее специализированные учреждения, такие как Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, утратили нейтральный и неполитизированный статус, ярким примером этого стал представленный в ходе 49-й сессии Совета ООН по правам человека доклад о ситуации с правами человека в Белоруссии, заявил постоянный представитель России при женевском отделении ООН и других международных организациях Геннадий Гатилов."Подготовленный УВКПЧ при поддержке якобы независимых международных экспертов доклад составлен в жанре голословных обвинений в адрес белорусского руководства. В основу документа легли интервью с некими свидетелями и жертвами, личности которых якобы по причине конфиденциальности проверить невозможно. То есть достоверность и подлинность информации доклада, надежность её источников не может быть объективно подтверждена. Много вопросов вызывает примененная ооновскими экспертами методология расследования, где стандартом доказанности того или иного факта либо события является формулировка "имеются разумные основания полагать", - заявил он, выступая в четверг в ходе обсуждения доклада по Белоруссии на 49й сессии СПЧ ООН.По словам Гатилова, при подготовке доклада УВКПЧ ООН не указало информацию о противозаконных действиях "организаторов массовых беспорядков, которые не только открыто призывали к гражданскому неповиновению и насильственному свержению власти в Республике Беларусь, но и умышленно создавали опасные ситуации для граждан, провоцируя сотрудников органов охраны правопорядка на применение насилия". Кроме того, по мнению российского постпреда, авторы доклада "проигнорировали и документально подтвержденные факты организации и координации массовых протестов из-за рубежа, что является прямым вмешательством третьих стран во внутренние дела Республики Беларусь". "Выводы и рекомендации документа нацелены не на установление объективной картины событий, а на введение исключительно адресных санкций в отношении белорусских властей. Представленный доклад дискредитирует не только престиж и репутацию УВКПЧ, но и подрывает фундаментальные основы функционирования самого СПЧ, который, как известно, в своей деятельности обязан руководствоваться принципами универсальности, беспристрастности, объективности и неизбирательности", - подчеркнул дипломат.Ранее в четверг, в ходе 49й сессии СПЧ ООН был представлен доклад УВКПЧ ООН "Положение в области прав человека в Белоруссии в преддверии президентских выборов 2020 года и после них". В документе, в частности, указывается, что есть разумные основания полагать, что в Белоруссии был совершен ряд нарушений международного законодательства в области прав человека, включая применение ненужной или непропорциональной силы со стороны полиции "с незаконными целями подавления протестов и выражения различных политических взглядов".В постпредстве Белоруссии при женевском отделении ООН назвали доклад односторонним и политизированным. По словам представителя Минска, представленный в четверг доклад является частью запущенной Западом кампании максимального давления на белорусское государство, которая "включает прямые угрозы суверенитету и экономической стабильности" страны. В постпредстве напомнили, что в докладе, в частности, полностью игнорируется факт одностороннего запрета Евросоюза на полеты авиакомпании "Белавиа", "который в одночасье лишил миллионы белорусов и граждан других стран базового права на свободу передвижения".
https://radiosputnik.ria.ru/20220317/oon-1778664245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, оон, евросоюз, минск, белоруссия, геннадий гатилов
ООН и ее учреждения утратили нейтральный статус, заявил Гатилов
Постпред России Гатилов: ООН и ее Управление по правам человека утратили нейтралитет
ЖЕНЕВА, 17 мар – РИА Новости. ООН и ее специализированные учреждения, такие как Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, утратили нейтральный и неполитизированный статус, ярким примером этого стал представленный в ходе 49-й сессии Совета ООН по правам человека доклад о ситуации с правами человека в Белоруссии, заявил постоянный представитель России при женевском отделении ООН и других международных организациях Геннадий Гатилов.
"Подготовленный УВКПЧ при поддержке якобы независимых международных экспертов доклад составлен в жанре голословных обвинений в адрес белорусского руководства. В основу документа легли интервью с некими свидетелями и жертвами, личности которых якобы по причине конфиденциальности проверить невозможно. То есть достоверность и подлинность информации доклада, надежность её источников не может быть объективно подтверждена. Много вопросов вызывает примененная ооновскими экспертами методология расследования, где стандартом доказанности того или иного факта либо события является формулировка "имеются разумные основания полагать", - заявил он, выступая в четверг в ходе обсуждения доклада по Белоруссии
на 49й сессии СПЧ ООН
.
По словам Гатилова, при подготовке доклада УВКПЧ ООН не указало информацию о противозаконных действиях "организаторов массовых беспорядков, которые не только открыто призывали к гражданскому неповиновению и насильственному свержению власти в Республике Беларусь, но и умышленно создавали опасные ситуации для граждан, провоцируя сотрудников органов охраны правопорядка на применение насилия". Кроме того, по мнению российского постпреда, авторы доклада "проигнорировали и документально подтвержденные факты организации и координации массовых протестов из-за рубежа, что является прямым вмешательством третьих стран во внутренние дела Республики Беларусь".
"Выводы и рекомендации документа нацелены не на установление объективной картины событий, а на введение исключительно адресных санкций в отношении белорусских властей. Представленный доклад дискредитирует не только престиж и репутацию УВКПЧ, но и подрывает фундаментальные основы функционирования самого СПЧ, который, как известно, в своей деятельности обязан руководствоваться принципами универсальности, беспристрастности, объективности и неизбирательности", - подчеркнул дипломат.
Ранее в четверг, в ходе 49й сессии СПЧ ООН был представлен доклад УВКПЧ ООН "Положение в области прав человека в Белоруссии в преддверии президентских выборов 2020 года и после них". В документе, в частности, указывается, что есть разумные основания полагать, что в Белоруссии был совершен ряд нарушений международного законодательства в области прав человека, включая применение ненужной или непропорциональной силы со стороны полиции "с незаконными целями подавления протестов и выражения различных политических взглядов".
В постпредстве Белоруссии при женевском отделении ООН назвали доклад односторонним и политизированным. По словам представителя Минска
, представленный в четверг доклад является частью запущенной Западом кампании максимального давления на белорусское государство, которая "включает прямые угрозы суверенитету и экономической стабильности" страны. В постпредстве напомнили, что в докладе, в частности, полностью игнорируется факт одностороннего запрета Евросоюза
на полеты авиакомпании "Белавиа
", "который в одночасье лишил миллионы белорусов и граждан других стран базового права на свободу передвижения".