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ООН и ее учреждения ‎утратили нейтральный статус, заявил Гатилов - РИА Новости, 17.03.2022
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ООН и ее учреждения ‎утратили нейтральный статус, заявил Гатилов
ООН и ее учреждения ‎утратили нейтральный статус, заявил Гатилов - РИА Новости, 17.03.2022
ООН и ее учреждения ‎утратили нейтральный статус, заявил Гатилов
ООН и ее специализированные учреждения, такие как Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ‎утратили нейтральный и неполитизированный статус,... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T15:37
2022-03-17T15:37
в мире
россия
оон
евросоюз
минск
белоруссия
геннадий гатилов
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ЖЕНЕВА, 17 мар – РИА Новости. ООН и ее специализированные учреждения, такие как Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ‎утратили нейтральный и неполитизированный статус, ярким примером этого ‎стал представленный в ходе 49-й сессии Совета ООН по правам человека ‎доклад о ситуации с правами человека в Белоруссии, заявил постоянный ‎представитель России при женевском отделении ООН и других ‎международных организациях Геннадий Гатилов.‎‎"Подготовленный УВКПЧ при поддержке якобы независимых ‎международных экспертов доклад составлен в жанре голословных обвинений ‎в адрес белорусского руководства. В основу документа легли интервью с ‎некими свидетелями и жертвами, личности которых якобы по причине ‎конфиденциальности проверить невозможно. То есть достоверность и ‎подлинность информации доклада, надежность её источников не может быть ‎объективно подтверждена. Много вопросов вызывает примененная ‎ооновскими экспертами методология расследования, где стандартом ‎доказанности того или иного факта либо события является формулировка ‎‎"имеются разумные основания полагать", - заявил он, выступая в четверг в ходе обсуждения доклада по Белоруссии на 49й сессии СПЧ ООН.‎По словам Гатилова, при подготовке доклада УВКПЧ ООН не указало ‎информацию о противозаконных действиях "организаторов массовых ‎беспорядков, которые не только открыто призывали к гражданскому ‎неповиновению и насильственному свержению власти в Республике Беларусь, ‎но и умышленно создавали опасные ситуации для граждан, провоцируя ‎сотрудников органов охраны правопорядка на применение насилия". Кроме ‎того, по мнению российского постпреда, авторы доклада "проигнорировали и ‎документально подтвержденные факты организации и координации массовых ‎протестов из-за рубежа, что является прямым вмешательством третьих стран ‎во внутренние дела Республики Беларусь". ‎‎"Выводы и рекомендации документа нацелены не на установление ‎объективной картины событий, а на введение исключительно адресных ‎санкций в отношении белорусских властей. Представленный доклад ‎дискредитирует не только престиж и репутацию УВКПЧ, но и подрывает ‎фундаментальные основы функционирования самого СПЧ, который, как ‎известно, в своей деятельности обязан руководствоваться принципами ‎универсальности, беспристрастности, объективности и неизбирательности", - ‎подчеркнул дипломат.‎Ранее в четверг, в ходе 49й сессии СПЧ ООН был представлен доклад УВКПЧ ООН "Положение в области прав ‎человека в Белоруссии в преддверии президентских выборов 2020 года и ‎после них". В документе, в частности,‎ указывается, что есть разумные основания полагать, что в Белоруссии был совершен ряд нарушений международного законодательства в области прав человека, включая применение ненужной или непропорциональной силы со стороны полиции "с незаконными целями подавления протестов и выражения различных политических взглядов".В постпредстве Белоруссии при женевском отделении ООН назвали доклад односторонним и политизированным. По словам представителя Минска, представленный в четверг доклад является частью запущенной Западом кампании максимального давления на белорусское государство, которая "включает прямые угрозы суверенитету и экономической стабильности" страны. В постпредстве напомнили, что в докладе, в частности, полностью игнорируется факт одностороннего запрета Евросоюза на полеты авиакомпании "Белавиа", "который в одночасье лишил миллионы белорусов и граждан других стран базового права на свободу передвижения".
https://radiosputnik.ria.ru/20220317/oon-1778664245.html
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в мире, россия, оон, евросоюз, минск, белоруссия, геннадий гатилов
15:37 17.03.2022
 
ООН и ее учреждения ‎утратили нейтральный статус, заявил Гатилов

Постпред России Гатилов: ООН и ее Управление по правам человека утратили нейтралитет

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Геннадий Гатилов
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ЖЕНЕВА, 17 мар – РИА Новости. ООН и ее специализированные учреждения, такие как Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ‎утратили нейтральный и неполитизированный статус, ярким примером этого ‎стал представленный в ходе 49-й сессии Совета ООН по правам человека ‎доклад о ситуации с правами человека в Белоруссии, заявил постоянный ‎представитель России при женевском отделении ООН и других ‎международных организациях Геннадий Гатилов.‎
‎"Подготовленный УВКПЧ при поддержке якобы независимых ‎международных экспертов доклад составлен в жанре голословных обвинений ‎в адрес белорусского руководства. В основу документа легли интервью с ‎некими свидетелями и жертвами, личности которых якобы по причине ‎конфиденциальности проверить невозможно. То есть достоверность и ‎подлинность информации доклада, надежность её источников не может быть ‎объективно подтверждена. Много вопросов вызывает примененная ‎ооновскими экспертами методология расследования, где стандартом ‎доказанности того или иного факта либо события является формулировка ‎‎"имеются разумные основания полагать", - заявил он, выступая в четверг в ходе обсуждения доклада по Белоруссии на 49й сессии СПЧ ООН.‎
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По словам Гатилова, при подготовке доклада УВКПЧ ООН не указало ‎информацию о противозаконных действиях "организаторов массовых ‎беспорядков, которые не только открыто призывали к гражданскому ‎неповиновению и насильственному свержению власти в Республике Беларусь, ‎но и умышленно создавали опасные ситуации для граждан, провоцируя ‎сотрудников органов охраны правопорядка на применение насилия". Кроме ‎того, по мнению российского постпреда, авторы доклада "проигнорировали и ‎документально подтвержденные факты организации и координации массовых ‎протестов из-за рубежа, что является прямым вмешательством третьих стран ‎во внутренние дела Республики Беларусь". ‎
‎"Выводы и рекомендации документа нацелены не на установление ‎объективной картины событий, а на введение исключительно адресных ‎санкций в отношении белорусских властей. Представленный доклад ‎дискредитирует не только престиж и репутацию УВКПЧ, но и подрывает ‎фундаментальные основы функционирования самого СПЧ, который, как ‎известно, в своей деятельности обязан руководствоваться принципами ‎универсальности, беспристрастности, объективности и неизбирательности", - ‎подчеркнул дипломат.‎
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Ранее в четверг, в ходе 49й сессии СПЧ ООН был представлен доклад УВКПЧ ООН "Положение в области прав ‎человека в Белоруссии в преддверии президентских выборов 2020 года и ‎после них". В документе, в частности,‎ указывается, что есть разумные основания полагать, что в Белоруссии был совершен ряд нарушений международного законодательства в области прав человека, включая применение ненужной или непропорциональной силы со стороны полиции "с незаконными целями подавления протестов и выражения различных политических взглядов".
В постпредстве Белоруссии при женевском отделении ООН назвали доклад односторонним и политизированным. По словам представителя Минска, представленный в четверг доклад является частью запущенной Западом кампании максимального давления на белорусское государство, которая "включает прямые угрозы суверенитету и экономической стабильности" страны. В постпредстве напомнили, что в докладе, в частности, полностью игнорируется факт одностороннего запрета Евросоюза на полеты авиакомпании "Белавиа", "который в одночасье лишил миллионы белорусов и граждан других стран базового права на свободу передвижения".
 
В миреРоссияООНЕвросоюзМинскБелоруссияГеннадий Гатилов
 
 
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