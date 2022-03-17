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SputnikPro провел очередную онлайн-встречу со студентами из Индонезии

SputnikPro провел очередную онлайн-встречу со студентами из Индонезии - РИА Новости, 17.03.2022

SputnikPro провел очередную онлайн-встречу со студентами из Индонезии

Вторая онлайн-сессия просветительского проекта SputnikPro для студентов индонезийского университета Удаяна состоялась в среду. К лекции советника медиагруппы... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:08

2022-03-17T13:08

2022-03-17T13:09

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Вторая онлайн-сессия просветительского проекта SputnikPro для студентов индонезийского университета Удаяна состоялась в среду. К лекции советника медиагруппы "Россия сегодня" Олега Дмитриева присоединились более 150 учащихся Института социально-коммуникационных исследований, в качестве модератора выступил глава Дирекции международного сотрудничества агентства Василий Пушков.Основной темой обсуждения стала этическая сторона профессии журналиста в современном мире. Были затронуты такие темы, как объективность журналистов при освещении событий, фейкньюс и методы фактчекинга. Кроме того, слушателям рассказали о том, как сделать новостную статью интересной и привлекательной для читателей без искажения фактов.Профессор Института социально-коммуникационных исследований университета Удаяна Рас Аманда Гельгель также поделилась своими впечатлениями о лекции: "Мы были очень рады принять участие во второй лекции Sputnik. Это была отличная возможность для студентов университета Удаяна узнать больше о журналистике, особенно в глобальном контексте. С учетом того, что привлекательность профессии журналиста в последнее время снижается, знания, полученные на лекции, дадут студентам новую пищу для размышлений о предназначении журналиста. С нетерпением жду следующей сессии".SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

https://ria.ru/20220209/master-klass-1771895773.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новости агентства, миа "россия сегодня", sputnik, общество, медиа - общество, технологии, индонезия, бали (остров)