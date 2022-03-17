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Украинские войска выпустили более ста снарядов и мин по ДНР в четверг
Украинские войска выпустили более ста снарядов и мин по ДНР в четверг - РИА Новости, 17.03.2022
Украинские войска выпустили более ста снарядов и мин по ДНР в четверг
Более 100 снарядов и мин с начала суток выпустили украинские войска по Донецкой народной республике, под обстрелы попали районы шести населённых пунктов,... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T20:15
2022-03-17T20:15
2022-03-17T20:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Более 100 снарядов и мин с начала суток выпустили украинские войска по Донецкой народной республике, под обстрелы попали районы шести населённых пунктов, сообщила в четверг Народная милиция ДНР."С начала текущих суток противник выпустил более 100 снарядов и мин из 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм миномётов. Под обстрелы попали районы шести населённых пунктов республики", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Украинские войска выпустили более ста снарядов и мин по ДНР в четверг
Народная милиция ДНР: с начала суток украинские войска выпустили более ста снарядов и мин