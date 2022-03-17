https://ria.ru/20220317/obstrely-1778583408.html
Украинские военные шесть раз обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР
Украинские военные шесть раз обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР - РИА Новости, 17.03.2022
Украинские военные шесть раз обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР
По состоянию на 07.00 четверга зафиксировано шесть обстрелов территории ЛНР украинскими войсками по четырем населенным пунктам, сообщает представительство... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T07:19
2022-03-17T07:19
2022-03-17T07:19
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
луганск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777945532_342:0:3072:1536_1920x0_80_0_0_ba314b1580ed0392c5e38ef4384be6bb.jpg
ЛУГАНСК, 17 мар — РИА Новости. По состоянию на 07.00 четверга зафиксировано шесть обстрелов территории ЛНР украинскими войсками по четырем населенным пунктам, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Также отмечается, что в населенном пункте Голубовское разрушен один дом, еще одно здание повреждено. Повреждения получила также линия электропередачи, без электроснабжения остались 772 абонента.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/obstrely-1778578827.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
луганск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777945532_565:0:2890:1744_1920x0_80_0_0_25208556eb0b05abb5a14da537e95e2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, луганск
Украинские военные шесть раз обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР
В ЛНР зафиксировали шесть обстрелов со стороны ВСУ по четырем населенным пунктам