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Украинские военные шесть раз обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР - РИА Новости, 17.03.2022
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Украинские военные шесть раз обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР
Украинские военные шесть раз обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР - РИА Новости, 17.03.2022
Украинские военные шесть раз обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР
По состоянию на 07.00 четверга зафиксировано шесть обстрелов территории ЛНР украинскими войсками по четырем населенным пунктам, сообщает представительство... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T07:19
2022-03-17T07:19
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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вооруженные силы рф
луганск
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ЛУГАНСК, 17 мар — РИА Новости. По состоянию на 07.00 четверга зафиксировано шесть обстрелов территории ЛНР украинскими войсками по четырем населенным пунктам, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Также отмечается, что в населенном пункте Голубовское разрушен один дом, еще одно здание повреждено. Повреждения получила также линия электропередачи, без электроснабжения остались 772 абонента.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, луганск
07:19 17.03.2022
 
Украинские военные шесть раз обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР

В ЛНР зафиксировали шесть обстрелов со стороны ВСУ по четырем населенным пунктам

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащий народной милиции ЛНР
Военнослужащий народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащий народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 мар — РИА Новости. По состоянию на 07.00 четверга зафиксировано шесть обстрелов территории ЛНР украинскими войсками по четырем населенным пунктам, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 6 обстрелов по 4 населенным пунктам республики", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в населенном пункте Голубовское разрушен один дом, еще одно здание повреждено. Повреждения получила также линия электропередачи, без электроснабжения остались 772 абонента.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Сотрудники полиции ДНР - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФЛуганск
 
 
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