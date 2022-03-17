СК завел два дела из-за обстрелов жителей Донбасса украинскими войсками
СК завел два дела за массированные обстрелы жителей Донбасса украинскими войсками
Автомобиль Следственного комитета РФ
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела по фактам массированных обстрелов мирного населения в Донбассе украинскими националистами, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"В связи с преступными действиями украинских силовиков на Донбассе Следственным комитетом России возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
По данным СК, с 15 по 17 марта военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований "произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры" в Донецке, Горловке, Макеевке, Докучаевске, Ясиноватой, Волновахе и Мариуполе, поселках Еленовка, Сартана, Андреевка и села Васильевка ДНР.
"При обстреле города Макеевка Донецкой Народной Республики двое мирных жителей получили ранения, в селе Васильевка двое жителей погибли. Кроме того, в результате обстрелов ранения получили четыре мирных жителя в поселке Красный Партизан, двое в поселке Сартана, в городе Волноваха пострадал мирный житель. Также ранения получили девять мирных жителей при обстреле города Мариуполя. Всего пострадало 18 человек, двое погибли", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что в результате попаданий и разрыва снарядов в Петровском районе Донецка повреждены хозяйственные постройки и жилые дома, поврежден газопровод, линия электропередачи. В результате Центральный и Северный водоузлы были остановлены, фильтровальная станция обесточена, а также прекращено водоснабжение Донецка.
Добавляется, что в Горловке повреждены газопроводы и жилые дома, также разрушения получили хозяйственные постройки в поселках Кочегарка и Еленовка и в Докучаевске. В поселке Широкая Балка были обесточены пять трансформаторных подстанций, в результате чего 200 потребителей остались без электроснабжения.
"Следствием зафиксирован и ряд преступных действий украинских силовиков на территории Луганской Народной Республики в период 16-17 марта 2022 года. Зафиксированы массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Первомайск, Кировск, поселках Донецкий, Голубовское, Центральный Луганской Народной Республики", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что в результате попадания и разрыва снарядов повреждены хозяйственные постройки и жилые дома, а также здания поселковой администрации и птицефабрики.
"СК России продолжает устанавливать должностных лиц из числа украинских силовиков, причастных к этим преступлениям против мира и безопасности человечества", - подчеркивается в сообщении.