Рейтинг@Mail.ru
СК завел два дела из-за обстрелов жителей Донбасса украинскими войсками - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/obstrel-1778743718.html
СК завел два дела из-за обстрелов жителей Донбасса украинскими войсками
СК завел два дела из-за обстрелов жителей Донбасса украинскими войсками - РИА Новости, 17.03.2022
СК завел два дела из-за обстрелов жителей Донбасса украинскими войсками
Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела по фактам массированных обстрелов мирного населения в Донбассе украинскими националистами,... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T21:09
2022-03-17T21:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
днр
лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела по фактам массированных обстрелов мирного населения в Донбассе украинскими националистами, сообщается в Telegram-канале ведомства."В связи с преступными действиями украинских силовиков на Донбассе Следственным комитетом России возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.По данным СК, с 15 по 17 марта военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований "произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры" в Донецке, Горловке, Макеевке, Докучаевске, Ясиноватой, Волновахе и Мариуполе, поселках Еленовка, Сартана, Андреевка и села Васильевка ДНР."При обстреле города Макеевка Донецкой Народной Республики двое мирных жителей получили ранения, в селе Васильевка двое жителей погибли. Кроме того, в результате обстрелов ранения получили четыре мирных жителя в поселке Красный Партизан, двое в поселке Сартана, в городе Волноваха пострадал мирный житель. Также ранения получили девять мирных жителей при обстреле города Мариуполя. Всего пострадало 18 человек, двое погибли", - добавляется в сообщении.Отмечается, что в результате попаданий и разрыва снарядов в Петровском районе Донецка повреждены хозяйственные постройки и жилые дома, поврежден газопровод, линия электропередачи. В результате Центральный и Северный водоузлы были остановлены, фильтровальная станция обесточена, а также прекращено водоснабжение Донецка.Добавляется, что в Горловке повреждены газопроводы и жилые дома, также разрушения получили хозяйственные постройки в поселках Кочегарка и Еленовка и в Докучаевске. В поселке Широкая Балка были обесточены пять трансформаторных подстанций, в результате чего 200 потребителей остались без электроснабжения."Следствием зафиксирован и ряд преступных действий украинских силовиков на территории Луганской Народной Республики в период 16-17 марта 2022 года. Зафиксированы массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Первомайск, Кировск, поселках Донецкий, Голубовское, Центральный Луганской Народной Республики", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что в результате попадания и разрыва снарядов повреждены хозяйственные постройки и жилые дома, а также здания поселковой администрации и птицефабрики."СК России продолжает устанавливать должностных лиц из числа украинских силовиков, причастных к этим преступлениям против мира и безопасности человечества", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20220317/lukashenko-1778672845.html
https://ria.ru/20220317/makron-1778724763.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), днр, лнр
21:09 17.03.2022
 
СК завел два дела из-за обстрелов жителей Донбасса украинскими войсками

СК завел два дела за массированные обстрелы жителей Донбасса украинскими войсками

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела по фактам массированных обстрелов мирного населения в Донбассе украинскими националистами, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"В связи с преступными действиями украинских силовиков на Донбассе Следственным комитетом России возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Вчера, 15:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия предлагает Украине приемлемый вариант договора, заявил Лукашенко
По данным СК, с 15 по 17 марта военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований "произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры" в Донецке, Горловке, Макеевке, Докучаевске, Ясиноватой, Волновахе и Мариуполе, поселках Еленовка, Сартана, Андреевка и села Васильевка ДНР.
"При обстреле города Макеевка Донецкой Народной Республики двое мирных жителей получили ранения, в селе Васильевка двое жителей погибли. Кроме того, в результате обстрелов ранения получили четыре мирных жителя в поселке Красный Партизан, двое в поселке Сартана, в городе Волноваха пострадал мирный житель. Также ранения получили девять мирных жителей при обстреле города Мариуполя. Всего пострадало 18 человек, двое погибли", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что в результате попаданий и разрыва снарядов в Петровском районе Донецка повреждены хозяйственные постройки и жилые дома, поврежден газопровод, линия электропередачи. В результате Центральный и Северный водоузлы были остановлены, фильтровальная станция обесточена, а также прекращено водоснабжение Донецка.
Добавляется, что в Горловке повреждены газопроводы и жилые дома, также разрушения получили хозяйственные постройки в поселках Кочегарка и Еленовка и в Докучаевске. В поселке Широкая Балка были обесточены пять трансформаторных подстанций, в результате чего 200 потребителей остались без электроснабжения.
"Следствием зафиксирован и ряд преступных действий украинских силовиков на территории Луганской Народной Республики в период 16-17 марта 2022 года. Зафиксированы массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Первомайск, Кировск, поселках Донецкий, Голубовское, Центральный Луганской Народной Республики", - добавляется в сообщении.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Вчера, 18:58
Макрон назвал наплыв беженцев из Украины крупным вызовом для Европы
Подчеркивается, что в результате попадания и разрыва снарядов повреждены хозяйственные постройки и жилые дома, а также здания поселковой администрации и птицефабрики.
"СК России продолжает устанавливать должностных лиц из числа украинских силовиков, причастных к этим преступлениям против мира и безопасности человечества", - подчеркивается в сообщении.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)ДНРЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала