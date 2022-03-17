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Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР - РИА Новости, 17.03.2022
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Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР - РИА Новости, 17.03.2022
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
Украинские войска в 19.35 (совпадает с мск) выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Зайцево (южное) в Донецкой народной республике,... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T19:58
2022-03-17T20:07
в мире
сцкк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска в 19.35 (совпадает с мск) выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Зайцево (южное) в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, сцкк, донецкая народная республика, россия, украина
19:58 17.03.2022 (обновлено: 20:07 17.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Зайцево

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военные в Донецкой области
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска в 19.35 (совпадает с мск) выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Зайцево (южное) в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Зайцево (южное), выпущено 6 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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