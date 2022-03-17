https://ria.ru/20220317/obstrel-1778735314.html
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР - РИА Новости, 17.03.2022
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
Украинские войска в 19.35 (совпадает с мск) выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Зайцево (южное) в Донецкой народной республике,... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T19:58
2022-03-17T19:58
2022-03-17T20:07
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска в 19.35 (совпадает с мск) выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Зайцево (южное) в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/lukashenko-1778672845.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, сцкк, донецкая народная республика, россия, украина
19:58 17.03.2022 (обновлено: 20:07 17.03.2022)
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Зайцево