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В ЛНР в результате обстрела города Стаханов обесточило завод ферросплавов - РИА Новости, 17.03.2022
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В ЛНР в результате обстрела города Стаханов обесточило завод ферросплавов
В ЛНР в результате обстрела города Стаханов обесточило завод ферросплавов - РИА Новости, 17.03.2022
В ЛНР в результате обстрела города Стаханов обесточило завод ферросплавов
Стахановский завод ферросплавов поврежден и обесточен в результате обстрела со стороны украинских силовиков территории Луганской народной республики, сообщили... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T15:44
2022-03-17T15:58
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
сцкк
стаханов
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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Стахановский завод ферросплавов поврежден и обесточен в результате обстрела со стороны украинских силовиков территории Луганской народной республики, сообщили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.Ранее представительство ЛНР в СЦКК заявило, что украинские силовики из реактивных систем залпового огня "Град" обстреляли город Стаханов."В результате обстрела из РСЗО БМ-21 "Град" населенного пункта Стаханов получил повреждения и обесточен Стахановский завод ферросплавов", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/lnr-1778667544.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
стаханов
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, владимир путин, вооруженные силы рф, сцкк, стаханов
15:44 17.03.2022 (обновлено: 15:58 17.03.2022)
 
В ЛНР в результате обстрела города Стаханов обесточило завод ферросплавов

СЦКК: в ЛНР в результате обстрела города Стаханов обесточило завод ферросплавов

© РИА Новости / Олеся ПотаповаОбстрел жилого сектора города Стаханов в ЛНР
Обстрел жилого сектора города Стаханов в ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Олеся Потапова
Обстрел жилого сектора города Стаханов в ЛНР
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Стахановский завод ферросплавов поврежден и обесточен в результате обстрела со стороны украинских силовиков территории Луганской народной республики, сообщили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Ранее представительство ЛНР в СЦКК заявило, что украинские силовики из реактивных систем залпового огня "Град" обстреляли город Стаханов.
"В результате обстрела из РСЗО БМ-21 "Град" населенного пункта Стаханов получил повреждения и обесточен Стахановский завод ферросплавов", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы РФСЦККСтаханов
 
 
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