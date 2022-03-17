https://ria.ru/20220317/obstrel-1778681774.html

В ЛНР в результате обстрела города Стаханов обесточило завод ферросплавов

В ЛНР в результате обстрела города Стаханов обесточило завод ферросплавов - РИА Новости, 17.03.2022

В ЛНР в результате обстрела города Стаханов обесточило завод ферросплавов

Стахановский завод ферросплавов поврежден и обесточен в результате обстрела со стороны украинских силовиков территории Луганской народной республики, сообщили... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T15:44

2022-03-17T15:44

2022-03-17T15:58

в мире

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

сцкк

стаханов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148979/57/1489795749_0:116:1163:770_1920x0_80_0_0_3b4ff57455cd4b2ab21d99890bd14a22.jpg

ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Стахановский завод ферросплавов поврежден и обесточен в результате обстрела со стороны украинских силовиков территории Луганской народной республики, сообщили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.Ранее представительство ЛНР в СЦКК заявило, что украинские силовики из реактивных систем залпового огня "Град" обстреляли город Стаханов."В результате обстрела из РСЗО БМ-21 "Град" населенного пункта Стаханов получил повреждения и обесточен Стахановский завод ферросплавов", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/lnr-1778667544.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

стаханов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, владимир путин, вооруженные силы рф, сцкк, стаханов