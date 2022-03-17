https://ria.ru/20220317/novak-1778739301.html

Россия выполняет обязательства по поставкам энергоносителей, заявил Новак

Россия выполняет обязательства по поставкам энергоносителей, заявил Новак - РИА Новости, 17.03.2022

Россия выполняет обязательства по поставкам энергоносителей, заявил Новак

Россия выполняет контрактные обязательства перед партнёрами, поставки энергоносителей останутся стабильными, но геополитическая ситуация будет иметь... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T20:37

2022-03-17T20:37

2022-03-17T20:48

экономика

россия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия выполняет контрактные обязательства перед партнёрами, поставки энергоносителей останутся стабильными, но геополитическая ситуация будет иметь последствия, отметил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак."Безусловно, складывающаяся напряжённая геополитическая ситуация будет иметь свои последствия, но хотел бы обратить внимание, что Россия привержена выполнению своих контрактных обязательств перед партнёрами и поставки энергоносителей из России останутся стабильными", – подчеркнул он.

https://ria.ru/20220317/sanktsii-1778717429.html

россия

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2022

Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

экономика, россия