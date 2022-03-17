https://ria.ru/20220317/novak-1778739301.html
Россия выполняет обязательства по поставкам энергоносителей, заявил Новак
Россия выполняет обязательства по поставкам энергоносителей, заявил Новак - РИА Новости, 17.03.2022
Россия выполняет обязательства по поставкам энергоносителей, заявил Новак
Россия выполняет контрактные обязательства перед партнёрами, поставки энергоносителей останутся стабильными, но геополитическая ситуация будет иметь... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T20:37
2022-03-17T20:37
2022-03-17T20:48
экономика
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия выполняет контрактные обязательства перед партнёрами, поставки энергоносителей останутся стабильными, но геополитическая ситуация будет иметь последствия, отметил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак."Безусловно, складывающаяся напряжённая геополитическая ситуация будет иметь свои последствия, но хотел бы обратить внимание, что Россия привержена выполнению своих контрактных обязательств перед партнёрами и поставки энергоносителей из России останутся стабильными", – подчеркнул он.
https://ria.ru/20220317/sanktsii-1778717429.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия
20:37 17.03.2022 (обновлено: 20:48 17.03.2022)
Россия выполняет обязательства по поставкам энергоносителей, заявил Новак
Новак: Россия выполняет обязательства по поставкам энергоносителей
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия выполняет контрактные обязательства перед партнёрами, поставки энергоносителей останутся стабильными, но геополитическая ситуация будет иметь последствия, отметил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак.
"Безусловно, складывающаяся напряжённая геополитическая ситуация будет иметь свои последствия, но хотел бы обратить внимание, что Россия привержена выполнению своих контрактных обязательств перед партнёрами и поставки энергоносителей из России останутся стабильными", – подчеркнул он.