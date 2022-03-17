https://ria.ru/20220317/novak-1778739178.html

Новак сообщил о готовности Ирана развивать экономические связи с Россией

Новак сообщил о готовности Ирана развивать экономические связи с Россией - РИА Новости, 17.03.2022

Новак сообщил о готовности Ирана развивать экономические связи с Россией

Россия считает важным, что Иран готов продолжать развивать экономическое сотрудничество, несмотря на антироссийские ограничения Запада, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T20:35

2022-03-17T20:35

2022-03-17T20:52

александр новак

иран

россия

в мире

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия считает важным, что Иран готов продолжать развивать экономическое сотрудничество, несмотря на антироссийские ограничения Запада, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с министром нефти Ирана Джавадом Оуджи."Накануне нашей встречи успешно прошли переговоры глав МИД России и Ирана. Их итоги будут иметь большое значение для всего комплекса двусторонних отношений стран. Было подтверждено обоюдное стремление сторон вывести отношения на новый уровень. Важным для российской стороны является готовность Тегерана развивать сотрудничество с Россией, несмотря на антироссийские ограничения коллективного Запада", – приводятся в сообщении пресс-службы правительства слова Новака.Иран готов поддержать Россию и развивать кооперацию в более интенсивном режиме, отметил в свою очередь министр нефти Ирана. "Россия находилась рядом с нами, когда мы попали под санкции, поэтому сегодня мы считаем своей обязанностью быть рядом с Россией в этих трудных условиях и оказывать содействие", – заверил он.

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775763930.html

иран

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

александр новак, иран, россия, в мире