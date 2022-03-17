https://ria.ru/20220317/niokr-1778668397.html
В Госдуме создадут рабочую группу по поддержке НИОКР
В Госдуме создадут рабочую группу по поддержке НИОКР - РИА Новости, 17.03.2022
В Госдуме создадут рабочую группу по поддержке НИОКР
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала РИА Новости об инициировании создания рабочей группы, которая займётся разработкой мер... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T14:48
2022-03-17T14:48
2022-03-17T14:48
госдума рф
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала РИА Новости об инициировании создания рабочей группы, которая займётся разработкой мер поддержки в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР)."Предложила своему коллеге, председателю комитета ГД по науке и высшему образованию Сергею Кабышеву рассмотреть возможность создания рабочей группы на базе его комитета, которая будет заниматься разработкой мер поддержки НИОКР. Сергей Владимирович это предложение поддержал", - рассказала она и добавила, что парламентарии уже начали собирать предложения от институтов и бизнеса.Лантратова отметила, что уже на следующей неделе запланирована встреча с представителями профильных министерств и ведомств. Заседание рабочей группы состоится в ближайшее время, основными темами станут решения по импортозамещению на основе поддержки НИОКР, подчеркнула депутат."Нашли варианты решений интенсификации импортозамещения на основе поддержки НИОКР, заключающиеся в корректировке налогового законодательства, льготном стимулировании профильного переобучения и повышения квалификации сотрудников промышленных предприятий", - отметила она.
https://ria.ru/20220228/niokr-1775517331.html
https://ria.ru/20220316/importozameschenie-1778499851.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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госдума рф, общество
В Госдуме создадут рабочую группу по поддержке НИОКР
Депутат Лантратова заявила, что в Госдуме создадут рабочую группу по поддержке НИОКР
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала РИА Новости об инициировании создания рабочей группы, которая займётся разработкой мер поддержки в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).
"Предложила своему коллеге, председателю комитета ГД
по науке и высшему образованию Сергею Кабышеву рассмотреть возможность создания рабочей группы на базе его комитета, которая будет заниматься разработкой мер поддержки НИОКР. Сергей Владимирович это предложение поддержал", - рассказала она и добавила, что парламентарии уже начали собирать предложения от институтов и бизнеса.
Лантратова отметила, что уже на следующей неделе запланирована встреча с представителями профильных министерств и ведомств. Заседание рабочей группы состоится в ближайшее время, основными темами станут решения по импортозамещению на основе поддержки НИОКР, подчеркнула депутат.
"Нашли варианты решений интенсификации импортозамещения на основе поддержки НИОКР, заключающиеся в корректировке налогового законодательства, льготном стимулировании профильного переобучения и повышения квалификации сотрудников промышленных предприятий", - отметила она.