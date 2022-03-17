Рейтинг@Mail.ru
В Германии предрекли обеднение немцев из-за санкций против России - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220317/nemtsy-1778639791.html
Немцам придется забыть о роскошной жизни
В Германии предрекли обеднение немцев из-за санкций против России - РИА Новости, 17.03.2022
Немцам придется забыть о роскошной жизни
Отказ от поставок энергоресурсов из России в ближайшей перспективе может стоить Германии около трех процентов ВВП, пишет издание NEOPresse со ссылкой на... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:55
2022-03-17T13:29
в мире
германия
россия
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150187/39/1501873908_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_3281d56d51fd4d3231ea76409e630137.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Отказ от поставок энергоресурсов из России в ближайшей перспективе может стоить Германии около трех процентов ВВП, пишет издание NEOPresse со ссылкой на совместное исследование EconPol Europe и Мюнхенского института экономических исследований.По словам специалистов, часть поставок от "Газпрома" можно заменить импортом из других стран, хранилища заранее заполнить летом, а для производства электроэнергии использовать вместо газа уголь или атомную энергию.Однако это позволит лишь частично восполнить дефицит, пояснили эксперты.Поэтому они призывают уже сейчас принимать меры по энергосбережению, которые тем не менее приведут к росту расходов населения.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.
https://ria.ru/20220317/gaz-1778574169.html
https://ria.ru/20220315/neft-1778192879.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150187/39/1501873908_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_400e26f32239125f4f104df173cfcd04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, газпром
12:55 17.03.2022 (обновлено: 13:29 17.03.2022)
 
В Германии предрекли обеднение немцев из-за санкций против России

EconPol: расходы немцев увеличатся даже в случае частичного отказа от российского газа

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНа одной из улиц Мюнхена
На одной из улиц Мюнхена - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
На одной из улиц Мюнхена
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Отказ от поставок энергоресурсов из России в ближайшей перспективе может стоить Германии около трех процентов ВВП, пишет издание NEOPresse со ссылкой на совместное исследование EconPol Europe и Мюнхенского института экономических исследований.

"Расходы, связанные с прекращением импорта энергоресурсов, будут значительными с учетом того, что пандемия стоила примерно 4,5 процента экономического производства ФРГ", — рассказал глава Центра макроэкономики Института экономических исследований Андреас Пайхль.

По словам специалистов, часть поставок от "Газпрома" можно заменить импортом из других стран, хранилища заранее заполнить летом, а для производства электроэнергии использовать вместо газа уголь или атомную энергию.
Однако это позволит лишь частично восполнить дефицит, пояснили эксперты.
Поэтому они призывают уже сейчас принимать меры по энергосбережению, которые тем не менее приведут к росту расходов населения.
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
08:00
Обещать не значит жениться: заменит ли американский СПГ российский газ
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 09:08
Джонсон заявил, что будет трудно отказаться от российских нефти и газа
 
В миреГерманияРоссияГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала