https://ria.ru/20220317/nemtsy-1778639791.html

Немцам придется забыть о роскошной жизни

В Германии предрекли обеднение немцев из-за санкций против России - РИА Новости, 17.03.2022

Немцам придется забыть о роскошной жизни

Отказ от поставок энергоресурсов из России в ближайшей перспективе может стоить Германии около трех процентов ВВП, пишет издание NEOPresse со ссылкой на... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T12:55

2022-03-17T12:55

2022-03-17T13:29

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газпром

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Отказ от поставок энергоресурсов из России в ближайшей перспективе может стоить Германии около трех процентов ВВП, пишет издание NEOPresse со ссылкой на совместное исследование EconPol Europe и Мюнхенского института экономических исследований.По словам специалистов, часть поставок от "Газпрома" можно заменить импортом из других стран, хранилища заранее заполнить летом, а для производства электроэнергии использовать вместо газа уголь или атомную энергию.Однако это позволит лишь частично восполнить дефицит, пояснили эксперты.Поэтому они призывают уже сейчас принимать меры по энергосбережению, которые тем не менее приведут к росту расходов населения.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.

https://ria.ru/20220317/gaz-1778574169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, германия, россия, газпром