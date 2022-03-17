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СМИ: меры против российской нефти могут "поставить на колени" экономику ЕС - РИА Новости, 17.03.2022
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СМИ: меры против российской нефти могут "поставить на колени" экономику ЕС
СМИ: меры против российской нефти могут "поставить на колени" экономику ЕС - РИА Новости, 17.03.2022
СМИ: меры против российской нефти могут "поставить на колени" экономику ЕС
Гипотетические санкции против российской нефти, отправляемой в ЕС, могут нанести серьезный ущерб экономике европейских стран, заявила обозреватель чешского... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T04:44
2022-03-17T10:25
экономика
цены на нефть
дмитрий песков
москва
сша
россия
санкции в отношении россии
евросоюз
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Гипотетические санкции против российской нефти, отправляемой в ЕС, могут нанести серьезный ущерб экономике европейских стран, заявила обозреватель чешского портала Časopis argument Илона Швигликова.По ее мнению, Европе вряд ли удастся безболезненно заменить поставки из России. При этом отказ от российских энергоресурсов привел бы к значительному росту цен на европейском рынке.Обозреватель считает допустимым такой сценарий, если при вводе ограничений против Москвы ЕС не сможет обеспечить поставки нефти из других стран, а также из-за дефицита стратегических запасов у стран — членов Евросоюза.Швигликова пояснила, что возможное увеличение экспорта из Ливии, Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ и Венесуэлы могло бы компенсировать импорт российский нефти в страны ЕС в процентном соотношении."Вот только не всегда мы имеем дело с тем типом нефти или нефтепродуктов, которые соответствуют запросам заказчиков, и я уже не говорю о мощностях НПЗ, изменении трасс танкеров и так далее", — заключила обозреватель.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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экономика, цены на нефть, дмитрий песков, москва, сша, россия, санкции в отношении россии, евросоюз, илона швигликова, чехия
04:44 17.03.2022 (обновлено: 10:25 17.03.2022)
 
СМИ: меры против российской нефти могут "поставить на колени" экономику ЕС

Časopis argument: санкции против российской нефти могут поставить под угрозу экономику ЕС

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Гипотетические санкции против российской нефти, отправляемой в ЕС, могут нанести серьезный ущерб экономике европейских стран, заявила обозреватель чешского портала Časopis argument Илона Швигликова.
По ее мнению, Европе вряд ли удастся безболезненно заменить поставки из России. При этом отказ от российских энергоресурсов привел бы к значительному росту цен на европейском рынке.

"Я бы не хотела спекулировать насчет санкций против российской нефти, поскольку не вижу никаких способов компенсировать ее. В таком случае осталось бы только спорить о том, поставят ли астрономические цены на нефть экономику на колени или экономический кризис будет настолько глубок, что значительно снизит спрос на сырье", — предположила Швигликова.

Обозреватель считает допустимым такой сценарий, если при вводе ограничений против Москвы ЕС не сможет обеспечить поставки нефти из других стран, а также из-за дефицита стратегических запасов у стран — членов Евросоюза.
"Тем не менее некоторые политики уверены, что больше всего мы навредим российскому режиму, когда уничтожим собственную экономику. Но я считаю подобные измышления безосновательными и антисоциальными", — пояснила она.
Швигликова пояснила, что возможное увеличение экспорта из Ливии, Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ и Венесуэлы могло бы компенсировать импорт российский нефти в страны ЕС в процентном соотношении.
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"Вот только не всегда мы имеем дело с тем типом нефти или нефтепродуктов, которые соответствуют запросам заказчиков, и я уже не говорю о мощностях НПЗ, изменении трасс танкеров и так далее", — заключила обозреватель.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.
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ЭкономикаЦены на нефтьДмитрий ПесковМоскваСШАРоссияСанкции в отношении РоссииЕвросоюзИлона ШвигликоваЧехия
 
 
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