https://ria.ru/20220317/nebenzya-1778756193.html

Мэры украинских городов перепродают медикаменты, заявил Небензя

Мэры украинских городов перепродают медикаменты, заявил Небензя - РИА Новости, 18.03.2022

Мэры украинских городов перепродают медикаменты, заявил Небензя

Мэры украинских городов перепродают медикаменты, одежду и продовольствие, поступившие от международных организаций, в том числе от МККК, заявил на заседании СБ... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-17T23:44

2022-03-17T23:44

2022-03-18T01:25

в мире

ровно

ивано-франковск

житомир

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украина

оон

василий небензя

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ООН, 18 мар — РИА Новости. Мэры украинских городов перепродают медикаменты, одежду и продовольствие, поступившие от международных организаций, в том числе от МККК, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.По его словам, такие случаи в числе прочих мест были выявлены в Житомире, Ивано-Франковске, Виннице, Ровно."Мы продолжаем осуществлять поставки гумпомощи нуждающимся жителям Украины. Другой вопрос, что в ряде случаев местные администрации просто-напросто угрожают расправой за получение российской гумпомощи", — добавил он.

https://ria.ru/20220318/evakuatsiya-1778762278.html

ровно

ивано-франковск

житомир

винница

украина

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, ровно, ивано-франковск, житомир, винница, украина, оон, василий небензя