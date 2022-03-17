https://ria.ru/20220317/nebenzya-1778756193.html
Мэры украинских городов перепродают медикаменты, заявил Небензя
Мэры украинских городов перепродают медикаменты, заявил Небензя - РИА Новости, 18.03.2022
Мэры украинских городов перепродают медикаменты, заявил Небензя
Мэры украинских городов перепродают медикаменты, одежду и продовольствие, поступившие от международных организаций, в том числе от МККК, заявил на заседании СБ... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-17T23:44
2022-03-17T23:44
2022-03-18T01:25
в мире
ровно
ивано-франковск
житомир
винница
украина
оон
василий небензя
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ООН, 18 мар — РИА Новости. Мэры украинских городов перепродают медикаменты, одежду и продовольствие, поступившие от международных организаций, в том числе от МККК, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.По его словам, такие случаи в числе прочих мест были выявлены в Житомире, Ивано-Франковске, Виннице, Ровно."Мы продолжаем осуществлять поставки гумпомощи нуждающимся жителям Украины. Другой вопрос, что в ряде случаев местные администрации просто-напросто угрожают расправой за получение российской гумпомощи", — добавил он.
https://ria.ru/20220318/evakuatsiya-1778762278.html
ровно
ивано-франковск
житомир
винница
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ровно, ивано-франковск, житомир, винница, украина, оон, василий небензя
23:44 17.03.2022 (обновлено: 01:25 18.03.2022)
Мэры украинских городов перепродают медикаменты, заявил Небензя
Постпред при ООН Небензя: мэры украинских городов перепродают медикаменты