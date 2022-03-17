https://ria.ru/20220317/nebenzya-1778755405.html

Небензя: радикалы "цепляются" за Мариуполь, чтобы скрыть следы преступлений

Небензя: радикалы "цепляются" за Мариуполь, чтобы скрыть следы преступлений - РИА Новости, 18.03.2022

Небензя: радикалы "цепляются" за Мариуполь, чтобы скрыть следы преступлений

Мариуполь скрывает много доказательств преступлений украинских радикалов, поэтому они за него так "цепляются", заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-17T23:30

2022-03-17T23:30

2022-03-18T00:16

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

василий небензя

украина

мариуполь

эдуард басурин

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Мариуполь скрывает много доказательств преступлений украинских радикалов, поэтому они за него так "цепляются", заявил постпред России при ООН Василий Небензя.Он также отверг обвинения западных коллег в нападении на роддом и театр в Мариуполе. Дипломат напомнил, что националисты продолжают удерживать людей в качестве живого щита.Накануне Минобороны России сообщило, что боевики нацбатальона "Азов" взорвали заминированное ими здание театра, где могли находиться мирные жители. В свою очередь, украинская сторона обвинила Москву в нанесении удара по театру.В российском военном ведомстве указали, что это здание театра никогда в качестве цели для поражения не рассматривалось из-за возможной угрозы для гражданского населения.Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин также заявил, что именно боевики из "Азова" обстреляли здание, чтобы использовать эту провокацию в СМИ. По его словам, это подтверждают местные жители, которым удалось выбраться из города. Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.

https://ria.ru/20220311/aviaudar-1777770137.html

https://ria.ru/20220317/pobeg-1778754360.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, василий небензя, украина, мариуполь, эдуард басурин, россия, киев, вооруженные силы украины, оон