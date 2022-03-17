Рейтинг@Mail.ru
Небензя: радикалы "цепляются" за Мариуполь, чтобы скрыть следы преступлений - РИА Новости, 18.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/nebenzya-1778755405.html
Небензя: радикалы "цепляются" за Мариуполь, чтобы скрыть следы преступлений
Небензя: радикалы "цепляются" за Мариуполь, чтобы скрыть следы преступлений - РИА Новости, 18.03.2022
Небензя: радикалы "цепляются" за Мариуполь, чтобы скрыть следы преступлений
Мариуполь скрывает много доказательств преступлений украинских радикалов, поэтому они за него так "цепляются", заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-17T23:30
2022-03-18T00:16
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
василий небензя
украина
мариуполь
эдуард басурин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775649377_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_409d3a706ddb8b0b3aee928d7a90cc60.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Мариуполь скрывает много доказательств преступлений украинских радикалов, поэтому они за него так "цепляются", заявил постпред России при ООН Василий Небензя.Он также отверг обвинения западных коллег в нападении на роддом и театр в Мариуполе. Дипломат напомнил, что националисты продолжают удерживать людей в качестве живого щита.Накануне Минобороны России сообщило, что боевики нацбатальона "Азов" взорвали заминированное ими здание театра, где могли находиться мирные жители. В свою очередь, украинская сторона обвинила Москву в нанесении удара по театру.В российском военном ведомстве указали, что это здание театра никогда в качестве цели для поражения не рассматривалось из-за возможной угрозы для гражданского населения.Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин также заявил, что именно боевики из "Азова" обстреляли здание, чтобы использовать эту провокацию в СМИ. По его словам, это подтверждают местные жители, которым удалось выбраться из города. Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
https://ria.ru/20220311/aviaudar-1777770137.html
https://ria.ru/20220317/pobeg-1778754360.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
мариуполь
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775649377_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a559c297661a872478fcd05bb9c099bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, василий небензя, украина, мариуполь, эдуард басурин, россия, киев, вооруженные силы украины, оон
23:30 17.03.2022 (обновлено: 00:16 18.03.2022)
 
Небензя: радикалы "цепляются" за Мариуполь, чтобы скрыть следы преступлений

Постпред Небензя: радикалы "цепляются" за Мариуполь, чтобы скрыть следы преступлений

© REUTERS / David 'Dee' DelgadoПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / David 'Dee' Delgado
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Мариуполь скрывает много доказательств преступлений украинских радикалов, поэтому они за него так "цепляются", заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Он также отверг обвинения западных коллег в нападении на роддом и театр в Мариуполе. Дипломат напомнил, что националисты продолжают удерживать людей в качестве живого щита.

"Сегодня мы услышали целый ряд сообщений — это и обвинения в обстреле ставшего уже нарицательным роддома в Мариуполе и бомбежке мариупольского театра, и о том, что Россия не выпускает беженцев, и о том, что Россия бомбила мечеть султана Сулеймана в Мариуполе, и о том, что российские войска из автоматического оружия расстреляли очередь в Чернигове. Все эти фейки неоднократно опровергались", — сказал Небензя на заседании СБ ООН.

Накануне Минобороны России сообщило, что боевики нацбатальона "Азов" взорвали заминированное ими здание театра, где могли находиться мирные жители. В свою очередь, украинская сторона обвинила Москву в нанесении удара по театру.
В российском военном ведомстве указали, что это здание театра никогда в качестве цели для поражения не рассматривалось из-за возможной угрозы для гражданского населения.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 22:22
Небензя представил фото, опровергающие авиаудар ВКС по роддому в Мариуполе
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин также заявил, что именно боевики из "Азова" обстреляли здание, чтобы использовать эту провокацию в СМИ. По его словам, это подтверждают местные жители, которым удалось выбраться из города.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
Беженцы на дороге из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Вчера, 23:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Националисты берут женщин и детей в заложники для побега из Мариуполя
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВасилий НебензяУкраинаМариупольЭдуард БасуринРоссияКиевВооруженные силы УкраиныООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала