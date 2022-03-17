23:30 17.03.2022 (обновлено: 00:16 18.03.2022)
Небензя: радикалы "цепляются" за Мариуполь, чтобы скрыть следы преступлений
Постпред Небензя: радикалы "цепляются" за Мариуполь, чтобы скрыть следы преступлений
© REUTERS / David 'Dee' DelgadoПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Мариуполь скрывает много доказательств преступлений украинских радикалов, поэтому они за него так "цепляются", заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Он также отверг обвинения западных коллег в нападении на роддом и театр в Мариуполе. Дипломат напомнил, что националисты продолжают удерживать людей в качестве живого щита.
"Сегодня мы услышали целый ряд сообщений — это и обвинения в обстреле ставшего уже нарицательным роддома в Мариуполе и бомбежке мариупольского театра, и о том, что Россия не выпускает беженцев, и о том, что Россия бомбила мечеть султана Сулеймана в Мариуполе, и о том, что российские войска из автоматического оружия расстреляли очередь в Чернигове. Все эти фейки неоднократно опровергались", — сказал Небензя на заседании СБ ООН.
Накануне Минобороны России сообщило, что боевики нацбатальона "Азов" взорвали заминированное ими здание театра, где могли находиться мирные жители. В свою очередь, украинская сторона обвинила Москву в нанесении удара по театру.
В российском военном ведомстве указали, что это здание театра никогда в качестве цели для поражения не рассматривалось из-за возможной угрозы для гражданского населения.
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин также заявил, что именно боевики из "Азова" обстреляли здание, чтобы использовать эту провокацию в СМИ. По его словам, это подтверждают местные жители, которым удалось выбраться из города.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.