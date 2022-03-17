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В США вуз переименовал кабинет имени Маркса из-за спецоперации России - РИА Новости, 17.03.2022
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В США университет переименовал кабинет из-за спецоперации России. При чем тут Маркс?
В США вуз переименовал кабинет имени Маркса из-за спецоперации России - РИА Новости, 17.03.2022
В США университет переименовал кабинет из-за спецоперации России. При чем тут Маркс?
Университет Флориды убрал названия учебных кабинетов в своей библиотеке из-за специальной военной операции России на Украине, пишет журнал Washington Examiner. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T14:46
2022-03-17T16:43
в мире
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флорида
карл маркс
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Университет Флориды убрал названия учебных кабинетов в своей библиотеке из-за специальной военной операции России на Украине, пишет журнал Washington Examiner.По данным издания, все четырнадцать аудиторий были названы в честь известных мировых деятелей в различных областях, о чем свидетельствовали соответствующие таблички на дверях.Однако руководство учреждения приняло решение переименовать их после того, как СМИ обратили внимание на кабинет под названием "Комната для групповых занятий Карла Маркса".Отмечается, что в настоящее время аудитории пронумерованы и не имеют названий.Какая именно связь между Карлом Марксом и российской спецоперацией не указывается.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
https://ria.ru/20220317/zelenskiy-1778655048.html
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в мире, украина, сша, флорида, карл маркс
14:46 17.03.2022 (обновлено: 16:43 17.03.2022)
 
В США вуз переименовал кабинет имени Маркса из-за спецоперации России

Университет Флориды переименовал учебный кабинет Карла Маркса из-за спецоперации России

CC BY-SA 3.0 / William M / Университет Флориды
Университет Флориды - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
CC BY-SA 3.0 / William M /
Университет Флориды
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Университет Флориды убрал названия учебных кабинетов в своей библиотеке из-за специальной военной операции России на Украине, пишет журнал Washington Examiner.
По данным издания, все четырнадцать аудиторий были названы в честь известных мировых деятелей в различных областях, о чем свидетельствовали соответствующие таблички на дверях.
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Однако руководство учреждения приняло решение переименовать их после того, как СМИ обратили внимание на кабинет под названием "Комната для групповых занятий Карла Маркса".

"Учитывая текущие события в Украине и других странах мира, мы решили, что было бы уместно убрать имя Карла Маркса из названия одной из комнат для групповых занятий", — сообщается на сайте Campus Reform со ссылкой на директора школы по стратегическим коммуникациям Хесси Фернандеса.

Отмечается, что в настоящее время аудитории пронумерованы и не имеют названий.
Какая именно связь между Карлом Марксом и российской спецоперацией не указывается.
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Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
 
В миреУкраинаСШАФлоридаКарл Маркс
 
 
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