https://ria.ru/20220317/nazvanie-1778667859.html

В США университет переименовал кабинет из-за спецоперации России. При чем тут Маркс?

В США вуз переименовал кабинет имени Маркса из-за спецоперации России - РИА Новости, 17.03.2022

В США университет переименовал кабинет из-за спецоперации России. При чем тут Маркс?

Университет Флориды убрал названия учебных кабинетов в своей библиотеке из-за специальной военной операции России на Украине, пишет журнал Washington Examiner. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T14:46

2022-03-17T14:46

2022-03-17T16:43

в мире

украина

сша

флорида

карл маркс

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Университет Флориды убрал названия учебных кабинетов в своей библиотеке из-за специальной военной операции России на Украине, пишет журнал Washington Examiner.По данным издания, все четырнадцать аудиторий были названы в честь известных мировых деятелей в различных областях, о чем свидетельствовали соответствующие таблички на дверях.Однако руководство учреждения приняло решение переименовать их после того, как СМИ обратили внимание на кабинет под названием "Комната для групповых занятий Карла Маркса".Отмечается, что в настоящее время аудитории пронумерованы и не имеют названий.Какая именно связь между Карлом Марксом и российской спецоперацией не указывается.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220317/zelenskiy-1778655048.html

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778535672.html

украина

сша

флорида

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, украина, сша, флорида, карл маркс