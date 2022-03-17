https://ria.ru/20220317/muzey-1778626433.html

Исторический музей продлил выставку, посвященную ювелирному искусству

Исторический музей продлил выставку, посвященную ювелирному искусству - РИА Новости, 17.03.2022

Исторический музей продлил выставку, посвященную ювелирному искусству

Исторический музей продлил выставку "Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России". Об этом РИА Новости рассказал представитель музея. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T12:45

2022-03-17T12:45

2022-03-17T12:52

культура

новости культуры

исторический музей

выставки

гохран рф

фаберже

карл фаберже

музеи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772980964_0:62:3078:1793_1920x0_80_0_0_5804938b86dffddc07ddd638c9ef089e.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Исторический музей продлил выставку "Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России". Об этом РИА Новости рассказал представитель музея. В совместном с Гохраном проекте представлены изготовленные за три столетия артефакты из драгоценных материалов. "Отечественное ювелирное искусство во все времена было бесспорным эталоном исключительного мастерства. Произведения русских ювелиров, помимо высочайшей техники, отличает удивительная одухотворенность, гармония и особое чувство материала", — говорит директор Исторического музея Алексей Левыкин.Древние традиции на выставке встречаются с современностью.Творения великих ювелиров XVIII–XX веков из коллекции Гохрана России, большая часть которых никогда не экспонировалась, здесь показывают вместе с работами победителей государственного конкурса ювелирного искусства "Россия. XXI век".Также гости музея увидят уникальные полноцветные ультрареалистические голограммы. Это точные оптические копии экспонатов Алмазного фонда, которые не могут покинуть территорию Московского Кремля. Посетить выставку можно до 4 июля.

https://ria.ru/20220316/muzei-1778083848.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, исторический музей, выставки, гохран рф, фаберже, карл фаберже, музеи, куда сходить