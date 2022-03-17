12:45 17.03.2022 (обновлено: 12:52 17.03.2022)
Исторический музей продлил выставку, посвященную ювелирному искусству
Исторический музей продлил выставку искусства ювелиров России до 4 июля
© РИА Новости / Максим БлиновЧасы настольные "Ландыши" на выставке "Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России" в Государственном историческом музее в Москве
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Исторический музей продлил выставку "Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России". Об этом РИА Новости рассказал представитель музея.
В совместном с Гохраном проекте представлены изготовленные за три столетия артефакты из драгоценных материалов.
© РИА Новости / Максим БлиновКорчик фирмы"Фаберже" на выставке "Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России" в Государственном историческом музее в Москве
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Корчик фирмы"Фаберже" на выставке "Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России" в Государственном историческом музее в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетительница возле работ "Корчик" (1913 г.) фирмы"Фаберже", "Колокольчик настольный" (1859 г.) фирмы "Никольс и Плинке", скульптурное настольное украшение "Тройка" фирмы "Сазиков" (слева направо) на выставке "Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России" в Государственном историческом музее в Москве.
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Посетительница возле работ "Корчик" (1913 г.) фирмы"Фаберже", "Колокольчик настольный" (1859 г.) фирмы "Никольс и Плинке", скульптурное настольное украшение "Тройка" фирмы "Сазиков" (слева направо) на выставке "Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России" в Государственном историческом музее в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетители на выставке "Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России" в Государственном историческом музее в Москве.
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Посетители на выставке "Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России" в Государственном историческом музее в Москве.
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Корчик фирмы"Фаберже" на выставке "Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России" в Государственном историческом музее в Москве
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Посетительница возле работ "Корчик" (1913 г.) фирмы"Фаберже", "Колокольчик настольный" (1859 г.) фирмы "Никольс и Плинке", скульптурное настольное украшение "Тройка" фирмы "Сазиков" (слева направо) на выставке "Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России" в Государственном историческом музее в Москве.
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Посетители на выставке "Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России" в Государственном историческом музее в Москве.
"Отечественное ювелирное искусство во все времена было бесспорным эталоном исключительного мастерства. Произведения русских ювелиров, помимо высочайшей техники, отличает удивительная одухотворенность, гармония и особое чувство материала", — говорит директор Исторического музея Алексей Левыкин.
Древние традиции на выставке встречаются с современностью.
Творения великих ювелиров XVIII–XX веков из коллекции Гохрана России, большая часть которых никогда не экспонировалась, здесь показывают вместе с работами победителей государственного конкурса ювелирного искусства "Россия. XXI век".
Также гости музея увидят уникальные полноцветные ультрареалистические голограммы. Это точные оптические копии экспонатов Алмазного фонда, которые не могут покинуть территорию Московского Кремля.
Посетить выставку можно до 4 июля.