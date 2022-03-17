https://ria.ru/20220317/moshenniki-1778733998.html
Минздрав предупредил о звонках мошенников по поводу дефицита лекарств
Минздрав предупредил о звонках мошенников по поводу дефицита лекарств - РИА Новости, 17.03.2022
Минздрав предупредил о звонках мошенников по поводу дефицита лекарств
Минздрав сообщает, что не имеет отношения к обзвонам россиян с предупреждением о дефиците лекарств и призывом закупить или заказать лекарства впрок. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T19:51
2022-03-17T19:51
2022-03-17T20:07
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
россия
общество
мошенничество
медицина
здоровье - общество
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Минздрав сообщает, что не имеет отношения к обзвонам россиян с предупреждением о дефиците лекарств и призывом закупить или заказать лекарства впрок."Они являются мошенническими и направлены на создание панических настроений и искусственного ажиотажа на рынке", — говорится в Telegram-канале ведомства.Ситуация с лекарственным обеспечением стабильна, российские и иностранные фармпроизводители продолжают поставки препаратов в необходимых объемах, отметили в Минздраве. Руководство министерства держит вопрос лекарственного обеспечения на постоянном контроле.В начале марта министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в стране сформированы значительные запасы препаратов. По его словам, иностранные производители продолжают работу с Россией, никаких заявлений об ограничений поставок из-за рубежа не появлялось.
https://ria.ru/20220315/lekarstva-1778183185.html
https://ria.ru/20220315/levotiroksin-1778323749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, общество, мошенничество, медицина, здоровье - общество
19:51 17.03.2022 (обновлено: 20:07 17.03.2022)
Минздрав предупредил о звонках мошенников по поводу дефицита лекарств
Минздрав предупредил россиян о звонках мошенников по поводу дефицита лекарств