https://ria.ru/20220317/moshennichestvo-1778607016.html

Гражданина Камеруна будут судить за обман 19 россиянок

Гражданина Камеруна будут судить за обман 19 россиянок - РИА Новости, 17.03.2022

Гражданина Камеруна будут судить за обман 19 россиянок

Пятидесятилетнего гражданина Камеруна, обманувшего 19 "невест" из разных регионов России, будут судить за мошенничество в Марий Эл, сообщает МВД-Медиа. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T10:53

2022-03-17T10:53

2022-03-17T10:53

происшествия

сирия

россия

пакистан

камерун

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар — РИА Новости. Пятидесятилетнего гражданина Камеруна, обманувшего 19 "невест" из разных регионов России, будут судить за мошенничество в Марий Эл, сообщает МВД-Медиа.По предварительным данным, камерунец знакомился с жительницами России в социальных сетях и на различных сайтах. Он рассказывал им, что служит по контракту в Сирии, Афганистане или Пакистане, и заверял, что хочет создать семью с россиянкой. Затем мужчина сообщал виртуальным подругам, что получил ранение в перестрелке или что представительство его страны подверглось нападению."После этого иностранец просил их принять спецгрузом его личные вещи, документы и ценности для сохранности. От имени курьера звонил и писал адресатам, уведомлял о необходимости оплатить сборы и накладные расходы. Обманутые женщины переводили на указанные реквизиты различные суммы. Фактически никаких посылок не существовало, полученные финансы аферист похищал", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.Противоправную деятельность мужчины пресекли оперативники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России "Медведевский" Марий Эл. В 2021 году его задержали в подмосковных Люберцах. В арендованной им квартире полицейские обнаружили более 20 банковских карт, мобильные телефоны и семь паспортов иностранного гражданина, шесть из которых поддельные."За четыре года от криминальных действий иностранца пострадали 19 женщин, в том числе пенсионного возраста. Кроме того, на его уловки попались четверо мужчин, у которых под различными предлогами фигурант выманил деньги. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила около 25 миллионов рублей", - рассказала Волк.Мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ, которая предусматривает наказание за мошенничество. На его имущество наложен арест. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

https://ria.ru/20220316/karta-1778368889.html

https://ria.ru/20211228/moshennichestvo-1765885613.html

сирия

россия

пакистан

камерун

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, сирия, россия, пакистан, камерун, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)