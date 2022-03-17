Гражданина Камеруна будут судить за обман 19 россиянок
Гражданина Камеруна, вымогавшего деньги у 19 россиянок, будут судить
Автомобиль Следственного комитета России
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар — РИА Новости. Пятидесятилетнего гражданина Камеруна, обманувшего 19 "невест" из разных регионов России, будут судить за мошенничество в Марий Эл, сообщает МВД-Медиа.
По предварительным данным, камерунец знакомился с жительницами России в социальных сетях и на различных сайтах. Он рассказывал им, что служит по контракту в Сирии, Афганистане или Пакистане, и заверял, что хочет создать семью с россиянкой. Затем мужчина сообщал виртуальным подругам, что получил ранение в перестрелке или что представительство его страны подверглось нападению.
"После этого иностранец просил их принять спецгрузом его личные вещи, документы и ценности для сохранности. От имени курьера звонил и писал адресатам, уведомлял о необходимости оплатить сборы и накладные расходы. Обманутые женщины переводили на указанные реквизиты различные суммы. Фактически никаких посылок не существовало, полученные финансы аферист похищал", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
Противоправную деятельность мужчины пресекли оперативники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России "Медведевский" Марий Эл. В 2021 году его задержали в подмосковных Люберцах. В арендованной им квартире полицейские обнаружили более 20 банковских карт, мобильные телефоны и семь паспортов иностранного гражданина, шесть из которых поддельные.
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"За четыре года от криминальных действий иностранца пострадали 19 женщин, в том числе пенсионного возраста. Кроме того, на его уловки попались четверо мужчин, у которых под различными предлогами фигурант выманил деньги. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила около 25 миллионов рублей", - рассказала Волк.
Мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ, которая предусматривает наказание за мошенничество. На его имущество наложен арест. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.