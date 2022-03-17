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Гражданина Камеруна будут судить за обман 19 россиянок - РИА Новости, 17.03.2022
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Гражданина Камеруна будут судить за обман 19 россиянок
Гражданина Камеруна будут судить за обман 19 россиянок - РИА Новости, 17.03.2022
Гражданина Камеруна будут судить за обман 19 россиянок
Пятидесятилетнего гражданина Камеруна, обманувшего 19 "невест" из разных регионов России, будут судить за мошенничество в Марий Эл, сообщает МВД-Медиа. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:53
2022-03-17T10:53
происшествия
сирия
россия
пакистан
камерун
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар — РИА Новости. Пятидесятилетнего гражданина Камеруна, обманувшего 19 "невест" из разных регионов России, будут судить за мошенничество в Марий Эл, сообщает МВД-Медиа.По предварительным данным, камерунец знакомился с жительницами России в социальных сетях и на различных сайтах. Он рассказывал им, что служит по контракту в Сирии, Афганистане или Пакистане, и заверял, что хочет создать семью с россиянкой. Затем мужчина сообщал виртуальным подругам, что получил ранение в перестрелке или что представительство его страны подверглось нападению."После этого иностранец просил их принять спецгрузом его личные вещи, документы и ценности для сохранности. От имени курьера звонил и писал адресатам, уведомлял о необходимости оплатить сборы и накладные расходы. Обманутые женщины переводили на указанные реквизиты различные суммы. Фактически никаких посылок не существовало, полученные финансы аферист похищал", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.Противоправную деятельность мужчины пресекли оперативники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России "Медведевский" Марий Эл. В 2021 году его задержали в подмосковных Люберцах. В арендованной им квартире полицейские обнаружили более 20 банковских карт, мобильные телефоны и семь паспортов иностранного гражданина, шесть из которых поддельные."За четыре года от криминальных действий иностранца пострадали 19 женщин, в том числе пенсионного возраста. Кроме того, на его уловки попались четверо мужчин, у которых под различными предлогами фигурант выманил деньги. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила около 25 миллионов рублей", - рассказала Волк.Мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ, которая предусматривает наказание за мошенничество. На его имущество наложен арест. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.
https://ria.ru/20220316/karta-1778368889.html
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сирия
россия
пакистан
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происшествия, сирия, россия, пакистан, камерун, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
10:53 17.03.2022
 
Гражданина Камеруна будут судить за обман 19 россиянок

Гражданина Камеруна, вымогавшего деньги у 19 россиянок, будут судить

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар — РИА Новости. Пятидесятилетнего гражданина Камеруна, обманувшего 19 "невест" из разных регионов России, будут судить за мошенничество в Марий Эл, сообщает МВД-Медиа.
По предварительным данным, камерунец знакомился с жительницами России в социальных сетях и на различных сайтах. Он рассказывал им, что служит по контракту в Сирии, Афганистане или Пакистане, и заверял, что хочет создать семью с россиянкой. Затем мужчина сообщал виртуальным подругам, что получил ранение в перестрелке или что представительство его страны подверглось нападению.
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"После этого иностранец просил их принять спецгрузом его личные вещи, документы и ценности для сохранности. От имени курьера звонил и писал адресатам, уведомлял о необходимости оплатить сборы и накладные расходы. Обманутые женщины переводили на указанные реквизиты различные суммы. Фактически никаких посылок не существовало, полученные финансы аферист похищал", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
Противоправную деятельность мужчины пресекли оперативники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России "Медведевский" Марий Эл. В 2021 году его задержали в подмосковных Люберцах. В арендованной им квартире полицейские обнаружили более 20 банковских карт, мобильные телефоны и семь паспортов иностранного гражданина, шесть из которых поддельные.
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Житель Йошкар-Олы выманил крупную сумму у друга по переписке из Германии
"За четыре года от криминальных действий иностранца пострадали 19 женщин, в том числе пенсионного возраста. Кроме того, на его уловки попались четверо мужчин, у которых под различными предлогами фигурант выманил деньги. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила около 25 миллионов рублей", - рассказала Волк.
Мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ, которая предусматривает наказание за мошенничество. На его имущество наложен арест. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.
 
ПроисшествияСирияРоссияПакистанКамерунИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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