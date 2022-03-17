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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из минометов - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/miny-1778671705.html
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из минометов
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из минометов - РИА Новости, 17.03.2022
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из минометов
Украинские войска в 14.50 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T15:04
2022-03-17T15:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска в 14.50 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Марьинка - город Донецк (Петровский район): выпущено 6 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/obstrel-1778584079.html
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
15:04 17.03.2022 (обновлено: 15:12 17.03.2022)
 
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из минометов

ВСУ выпустили шесть 120-миллиметровых мин по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗдание школы в Петровском районе Донецка, поврежденное в результате обстрела
Здание школы в Петровском районе Донецка, поврежденное в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Здание школы в Петровском районе Донецка, поврежденное в результате обстрела
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска в 14.50 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Марьинка - город Донецк (Петровский район): выпущено 6 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Фрагмент украинской ракеты Точка-У возле Дома правительства в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 18:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
La Stampa выдала кадр удара ВСУ по Донецку за последствия "атаки России"
 
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