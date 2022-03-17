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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из минометов

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из минометов - РИА Новости, 17.03.2022

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из минометов

Украинские войска в 14.50 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T15:04

2022-03-17T15:04

2022-03-17T15:12

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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска в 14.50 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Марьинка - город Донецк (Петровский район): выпущено 6 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/obstrel-1778584079.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр