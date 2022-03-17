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Минобороны опубликовало кадры уничтожения артиллерийской батареи ВСУ - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/minoborony-1778725340.html
Минобороны опубликовало кадры уничтожения артиллерийской батареи ВСУ
Минобороны опубликовало кадры уничтожения артиллерийской батареи ВСУ - РИА Новости, 17.03.2022
Минобороны опубликовало кадры уничтожения артиллерийской батареи ВСУ
Минобороны опубликовало видео уничтожения высокоточным оружием батареи 152-мм гаубиц ВС Украины. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T19:01
2022-03-17T19:06
обострение ситуации в днр и лнр
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео уничтожения высокоточным оружием батареи 152-мм гаубиц ВС Украины.В ролике представлены кадры с беспилотника. Он летит над полем, по которому буксируют три гаубицы украинской армии. Прогремел сильный взрыв, позже еще один. На последних секундах видно, как местность заполняет густой дым.В Министерстве обороны уточнили, что им удалось полностью уничтожить огневые позиции артиллерийской батареи ВСУ со всей техникой и вооружением.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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Кадры уничтожения артиллерийской батареи ВСУ
Российские военные уничтожили высокоточным оружием артиллерийскую батарею 152-мм гаубиц украинской армии. Кадры Минобороны РФ
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353
60
россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
19:01 17.03.2022 (обновлено: 19:06 17.03.2022)
 
Минобороны опубликовало кадры уничтожения артиллерийской батареи ВСУ

Минобороны России показало уничтожение артиллерийской батареи ВС Украины

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео уничтожения высокоточным оружием батареи 152-мм гаубиц ВС Украины.
В ролике представлены кадры с беспилотника. Он летит над полем, по которому буксируют три гаубицы украинской армии. Прогремел сильный взрыв, позже еще один. На последних секундах видно, как местность заполняет густой дым.
В Министерстве обороны уточнили, что им удалось полностью уничтожить огневые позиции артиллерийской батареи ВСУ со всей техникой и вооружением.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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