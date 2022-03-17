https://ria.ru/20220317/minoborony-1778725340.html

Минобороны опубликовало кадры уничтожения артиллерийской батареи ВСУ

Минобороны опубликовало кадры уничтожения артиллерийской батареи ВСУ - РИА Новости, 17.03.2022

Минобороны опубликовало кадры уничтожения артиллерийской батареи ВСУ

Минобороны опубликовало видео уничтожения высокоточным оружием батареи 152-мм гаубиц ВС Украины. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T19:01

2022-03-17T19:01

2022-03-17T19:06

обострение ситуации в днр и лнр

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео уничтожения высокоточным оружием батареи 152-мм гаубиц ВС Украины.В ролике представлены кадры с беспилотника. Он летит над полем, по которому буксируют три гаубицы украинской армии. Прогремел сильный взрыв, позже еще один. На последних секундах видно, как местность заполняет густой дым.В Министерстве обороны уточнили, что им удалось полностью уничтожить огневые позиции артиллерийской батареи ВСУ со всей техникой и вооружением.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

россия

украина

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры уничтожения артиллерийской батареи ВСУ Российские военные уничтожили высокоточным оружием артиллерийскую батарею 152-мм гаубиц украинской армии. Кадры Минобороны РФ 2022-03-17T19:01 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)