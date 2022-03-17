https://ria.ru/20220317/minirovanie-1778705474.html

Офисы Сбербанка в Москве работают штатно после сообщения о "минировании"

Офисы Сбербанка в Москве работают штатно после сообщения о "минировании" - РИА Новости, 17.03.2022

Офисы Сбербанка в Москве работают штатно после сообщения о "минировании"

Несколько офисов Сбербанка в Москве в четверг временно закрывались из-за анонимных сообщений о якобы угрозе взрыва, сейчас работают штатно, сообщили РИА Новости РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T17:22

2022-03-17T17:22

2022-03-17T17:22

происшествия

сбербанк россии

москва

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Несколько офисов Сбербанка в Москве в четверг временно закрывались из-за анонимных сообщений о якобы угрозе взрыва, сейчас работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации."Сегодня днём несколько столичных офисов банка временно приостановили работу в связи с поступлением анонимных сообщений о якобы угрозе взрыва", - сказали в банке."Специалисты провели обследование помещений. Никаких подозрительных предметов не обнаружено. Офисы банка возобновили работу в штатном режиме", - добавили в кредитной организации.

https://ria.ru/20220315/bank-1778199411.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, сбербанк россии, москва