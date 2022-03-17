https://ria.ru/20220317/minirovanie-1778705474.html
Офисы Сбербанка в Москве работают штатно после сообщения о "минировании"
Офисы Сбербанка в Москве работают штатно после сообщения о "минировании" - РИА Новости, 17.03.2022
Офисы Сбербанка в Москве работают штатно после сообщения о "минировании"
Несколько офисов Сбербанка в Москве в четверг временно закрывались из-за анонимных сообщений о якобы угрозе взрыва, сейчас работают штатно, сообщили РИА Новости РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T17:22
2022-03-17T17:22
2022-03-17T17:22
происшествия
сбербанк россии
москва
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Несколько офисов Сбербанка в Москве в четверг временно закрывались из-за анонимных сообщений о якобы угрозе взрыва, сейчас работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации."Сегодня днём несколько столичных офисов банка временно приостановили работу в связи с поступлением анонимных сообщений о якобы угрозе взрыва", - сказали в банке."Специалисты провели обследование помещений. Никаких подозрительных предметов не обнаружено. Офисы банка возобновили работу в штатном режиме", - добавили в кредитной организации.
https://ria.ru/20220315/bank-1778199411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сбербанк россии, москва
Офисы Сбербанка в Москве работают штатно после сообщения о "минировании"
Офисы Сбербанка в Москве работают штатно после анонимного сообщения о "минировании"