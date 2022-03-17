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Офисы Сбербанка в Москве работают штатно после сообщения о "минировании" - РИА Новости, 17.03.2022
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Офисы Сбербанка в Москве работают штатно после сообщения о "минировании"
Офисы Сбербанка в Москве работают штатно после сообщения о "минировании" - РИА Новости, 17.03.2022
Офисы Сбербанка в Москве работают штатно после сообщения о "минировании"
Несколько офисов Сбербанка в Москве в четверг временно закрывались из-за анонимных сообщений о якобы угрозе взрыва, сейчас работают штатно, сообщили РИА Новости РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T17:22
2022-03-17T17:22
происшествия
сбербанк россии
москва
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Несколько офисов Сбербанка в Москве в четверг временно закрывались из-за анонимных сообщений о якобы угрозе взрыва, сейчас работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации."Сегодня днём несколько столичных офисов банка временно приостановили работу в связи с поступлением анонимных сообщений о якобы угрозе взрыва", - сказали в банке."Специалисты провели обследование помещений. Никаких подозрительных предметов не обнаружено. Офисы банка возобновили работу в штатном режиме", - добавили в кредитной организации.
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происшествия, сбербанк россии, москва
17:22 17.03.2022
 
Офисы Сбербанка в Москве работают штатно после сообщения о "минировании"

Офисы Сбербанка в Москве работают штатно после анонимного сообщения о "минировании"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛюди у банкоматов в офисе "Сбербанка"
Люди у банкоматов в офисе Сбербанка - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Люди у банкоматов в офисе "Сбербанка"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Несколько офисов Сбербанка в Москве в четверг временно закрывались из-за анонимных сообщений о якобы угрозе взрыва, сейчас работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"Сегодня днём несколько столичных офисов банка временно приостановили работу в связи с поступлением анонимных сообщений о якобы угрозе взрыва", - сказали в банке.
"Специалисты провели обследование помещений. Никаких подозрительных предметов не обнаружено. Офисы банка возобновили работу в штатном режиме", - добавили в кредитной организации.
Информация о приеме к оплате карты МИР - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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