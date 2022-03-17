https://ria.ru/20220317/minfin-1778745882.html

Минфин предложил увеличить лимит беспошлинного ввоза интернет-покупок

Минфин предложил увеличить лимит беспошлинного ввоза интернет-покупок - РИА Новости, 17.03.2022

Минфин предложил увеличить лимит беспошлинного ввоза интернет-покупок

Минфин РФ подготовил предложение об увеличении лимита беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли для физлиц до тысячи евро до 1 октября 2022... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T21:32

2022-03-17T21:32

2022-03-17T21:32

экономика

михаил мишустин

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

евразийская экономическая комиссия

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Минфин РФ подготовил предложение об увеличении лимита беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли для физлиц до тысячи евро до 1 октября 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.С 2020 года порог беспошлинного ввоза интернет-покупок был снижен до 200 евро с 500 евро, предельный вес составляет 31 килограмм. В части превышения норм необходимо заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за килограмм."Минфин России подготовил предложения об увеличении лимита беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли для физических лиц до 1 тысячи евро на период до 1 октября 2022 года", - сказали в министерстве.Минфин отмечает, что это позволит снизить дефицит определенных категорий товаров, связанный с нарушениями привычных логистических цепочек поставок в условиях санкционного давления стран Запада."Соответствующее предложение министерство направило в Минэкономразвития России для дальнейшего рассмотрения на уровне Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Поднятие лимита беспошлинного ввоза планируется с даты вступления в силу соответствующего акта ЕЭК. Вопросы фиксации курса в настоящее время прорабатываются", - добавили в министерстве.В начале недели премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия предлагает партнерам по ЕАЭС повысить максимальный лимит беспошлинного ввоза в рамках электронной торговли.

https://ria.ru/20220311/minfin-1777648817.html

https://ria.ru/20220317/sanktsii-1778683789.html

россия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, михаил мишустин, россия, министерство финансов рф (минфин россии), евразийская экономическая комиссия, евразийский экономический союз