Рейтинг@Mail.ru
Минфин предложил увеличить лимит беспошлинного ввоза интернет-покупок - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220317/minfin-1778745882.html
Минфин предложил увеличить лимит беспошлинного ввоза интернет-покупок
Минфин предложил увеличить лимит беспошлинного ввоза интернет-покупок - РИА Новости, 17.03.2022
Минфин предложил увеличить лимит беспошлинного ввоза интернет-покупок
Минфин РФ подготовил предложение об увеличении лимита беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли для физлиц до тысячи евро до 1 октября 2022... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T21:32
2022-03-17T21:32
экономика
михаил мишустин
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
евразийская экономическая комиссия
евразийский экономический союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749810078_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_19c39ef2eeb73bb2dd167e2bb86ac700.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Минфин РФ подготовил предложение об увеличении лимита беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли для физлиц до тысячи евро до 1 октября 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.С 2020 года порог беспошлинного ввоза интернет-покупок был снижен до 200 евро с 500 евро, предельный вес составляет 31 килограмм. В части превышения норм необходимо заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за килограмм."Минфин России подготовил предложения об увеличении лимита беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли для физических лиц до 1 тысячи евро на период до 1 октября 2022 года", - сказали в министерстве.Минфин отмечает, что это позволит снизить дефицит определенных категорий товаров, связанный с нарушениями привычных логистических цепочек поставок в условиях санкционного давления стран Запада."Соответствующее предложение министерство направило в Минэкономразвития России для дальнейшего рассмотрения на уровне Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Поднятие лимита беспошлинного ввоза планируется с даты вступления в силу соответствующего акта ЕЭК. Вопросы фиксации курса в настоящее время прорабатываются", - добавили в министерстве.В начале недели премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия предлагает партнерам по ЕАЭС повысить максимальный лимит беспошлинного ввоза в рамках электронной торговли.
https://ria.ru/20220311/minfin-1777648817.html
https://ria.ru/20220317/sanktsii-1778683789.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749810078_27:95:2631:2048_1920x0_80_0_0_be7a682c315210c50e988947fc2af564.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, михаил мишустин, россия, министерство финансов рф (минфин россии), евразийская экономическая комиссия, евразийский экономический союз
21:32 17.03.2022
 
Минфин предложил увеличить лимит беспошлинного ввоза интернет-покупок

Минфин предложил увеличить лимит беспошлинного ввоза интернет-покупок до тысячи евро

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Минфин РФ подготовил предложение об увеличении лимита беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли для физлиц до тысячи евро до 1 октября 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
С 2020 года порог беспошлинного ввоза интернет-покупок был снижен до 200 евро с 500 евро, предельный вес составляет 31 килограмм. В части превышения норм необходимо заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за килограмм.
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 13:28
Все отрасли не смогут претендовать на обнуление НДС, заявили в Минфине
"Минфин России подготовил предложения об увеличении лимита беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли для физических лиц до 1 тысячи евро на период до 1 октября 2022 года", - сказали в министерстве.
Минфин отмечает, что это позволит снизить дефицит определенных категорий товаров, связанный с нарушениями привычных логистических цепочек поставок в условиях санкционного давления стран Запада.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Вчера, 15:50
Премьер Грузии напомнил, что в 2008 году санкции против России не вводили
"Соответствующее предложение министерство направило в Минэкономразвития России для дальнейшего рассмотрения на уровне Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Поднятие лимита беспошлинного ввоза планируется с даты вступления в силу соответствующего акта ЕЭК. Вопросы фиксации курса в настоящее время прорабатываются", - добавили в министерстве.
В начале недели премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия предлагает партнерам по ЕАЭС повысить максимальный лимит беспошлинного ввоза в рамках электронной торговли.
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Евразийская экономическая комиссияЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала