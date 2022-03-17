Рейтинг@Mail.ru
Большинство жителей Мариуполя хотят эвакуироваться в Россию, заявил Лавров - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/mariupol-1778639314.html
Большинство жителей Мариуполя хотят эвакуироваться в Россию, заявил Лавров
Большинство жителей Мариуполя хотят эвакуироваться в Россию, заявил Лавров - РИА Новости, 17.03.2022
Большинство жителей Мариуполя хотят эвакуироваться в Россию, заявил Лавров
Подавляющее большинство мирных жителей, которые накануне были выведены из Мариуполя, выбрали маршруты эвакуации в Россию, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:54
2022-03-17T14:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
украина
донецкая народная республика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778620080_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_746665393e109fbe9ea0aacac35fc680.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Подавляющее большинство мирных жителей, которые накануне были выведены из Мариуполя, выбрали маршруты эвакуации в Россию, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров."Вчера состоялось важное событие: после долгих дней, когда украинские власти не хотели сотрудничать по эвакуации людей, в том числе из Мариуполя, наконец-то удалось вывести 33 тысячи человек из этого города. Подавляющее большинство выбрало маршруты, ведущие в РФ",- сообщил Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/evakuatsiya-1778585598.html
https://ria.ru/20220314/mariupol-1778118317.html
мариуполь
украина
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778620080_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fadb6a182040bb7ab79fb8a50c4f65b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мариуполь, украина, донецкая народная республика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр
12:54 17.03.2022 (обновлено: 14:02 17.03.2022)
 
Большинство жителей Мариуполя хотят эвакуироваться в Россию, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: выведенные жители Мариуполя в большинстве хотят поехать в Россию

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАвтомобили с беженцами на выезде из Мариуполя
Автомобили с беженцами на выезде из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Автомобили с беженцами на выезде из Мариуполя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Подавляющее большинство мирных жителей, которые накануне были выведены из Мариуполя, выбрали маршруты эвакуации в Россию, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вчера состоялось важное событие: после долгих дней, когда украинские власти не хотели сотрудничать по эвакуации людей, в том числе из Мариуполя, наконец-то удалось вывести 33 тысячи человек из этого города. Подавляющее большинство выбрало маршруты, ведущие в РФ",- сообщил Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.
Автомобиль с беженцами на выезде из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
08:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Жители Мариуполя рассказали, что узнали об эвакуации случайно
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Окраины Мариуполя, за который идут бои - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 17:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Мариуполь прибыла первая колонна с гуманитарным грузом
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала