12:54 17.03.2022 (обновлено: 14:02 17.03.2022)
Большинство жителей Мариуполя хотят эвакуироваться в Россию, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: выведенные жители Мариуполя в большинстве хотят поехать в Россию
Автомобили с беженцами на выезде из Мариуполя
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Подавляющее большинство мирных жителей, которые накануне были выведены из Мариуполя, выбрали маршруты эвакуации в Россию, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вчера состоялось важное событие: после долгих дней, когда украинские власти не хотели сотрудничать по эвакуации людей, в том числе из Мариуполя, наконец-то удалось вывести 33 тысячи человек из этого города. Подавляющее большинство выбрало маршруты, ведущие в РФ",- сообщил Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.