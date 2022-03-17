https://ria.ru/20220317/mariupol-1778639314.html

Большинство жителей Мариуполя хотят эвакуироваться в Россию, заявил Лавров

Большинство жителей Мариуполя хотят эвакуироваться в Россию, заявил Лавров - РИА Новости, 17.03.2022

Большинство жителей Мариуполя хотят эвакуироваться в Россию, заявил Лавров

Подавляющее большинство мирных жителей, которые накануне были выведены из Мариуполя, выбрали маршруты эвакуации в Россию, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T12:54

2022-03-17T12:54

2022-03-17T14:02

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

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донецкая народная республика

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Подавляющее большинство мирных жителей, которые накануне были выведены из Мариуполя, выбрали маршруты эвакуации в Россию, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров."Вчера состоялось важное событие: после долгих дней, когда украинские власти не хотели сотрудничать по эвакуации людей, в том числе из Мариуполя, наконец-то удалось вывести 33 тысячи человек из этого города. Подавляющее большинство выбрало маршруты, ведущие в РФ",- сообщил Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/evakuatsiya-1778585598.html

https://ria.ru/20220314/mariupol-1778118317.html

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Кирилл Волков

в мире, мариуполь, украина, донецкая народная республика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр