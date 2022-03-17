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Освобождение Мариуполя идет по плану, заявил Басурин - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/mariupol-1778634932.html
Освобождение Мариуполя идет по плану, заявил Басурин
Освобождение Мариуполя идет по плану, заявил Басурин - РИА Новости, 17.03.2022
Освобождение Мариуполя идет по плану, заявил Басурин
Освобождение Мариуполя идет по плану, город будет очищен от националистов, заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:38
2022-03-17T13:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
мариуполь
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Освобождение Мариуполя идет по плану, город будет очищен от националистов, заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Кенигсберг, немецкое командование говорило, что никто не возьмет. Кенигсберг уже называется Калининград. Поэтому и Мариуполь... он будет (российским). В этом плане все идет по плану, город будет очищен от всей той мрази, которая там прячется за спинами младенцев, детей, женщин, стариков. Все идет хорошо", - сказал он в эфире "Россия 1".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/spetsnaz-1778581937.html
https://ria.ru/20220317/mariupol-1778575101.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, мариуполь, ситуация в днр и лнр
12:38 17.03.2022 (обновлено: 13:06 17.03.2022)
 
Освобождение Мариуполя идет по плану, заявил Басурин

Представитель ДНР Басурин заверил, что Мариуполь будет очищен от националистов

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР в окрестностях Мариуполя
Военнослужащие народной милиции ДНР в окрестностях Мариуполя - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Военнослужащие народной милиции ДНР в окрестностях Мариуполя
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Освобождение Мариуполя идет по плану, город будет очищен от националистов, заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Кенигсберг, немецкое командование говорило, что никто не возьмет. Кенигсберг уже называется Калининград. Поэтому и Мариуполь... он будет (российским). В этом плане все идет по плану, город будет очищен от всей той мрази, которая там прячется за спинами младенцев, детей, женщин, стариков. Все идет хорошо", - сказал он в эфире "Россия 1".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
06:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров рассказал об операции по спасению российского спецназа на Украине
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Народная милиция ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
01:01
Мариуполь скоро "зацветет мирной жизнью", заявил Кадыров
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаМариупольСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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