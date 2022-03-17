https://ria.ru/20220317/mariupol-1778634932.html

Освобождение Мариуполя идет по плану, заявил Басурин

Освобождение Мариуполя идет по плану, заявил Басурин - РИА Новости, 17.03.2022

Освобождение Мариуполя идет по плану, заявил Басурин

Освобождение Мариуполя идет по плану, город будет очищен от националистов, заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T12:38

2022-03-17T12:38

2022-03-17T13:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

россия

украина

мариуполь

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Освобождение Мариуполя идет по плану, город будет очищен от националистов, заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Кенигсберг, немецкое командование говорило, что никто не возьмет. Кенигсберг уже называется Калининград. Поэтому и Мариуполь... он будет (российским). В этом плане все идет по плану, город будет очищен от всей той мрази, которая там прячется за спинами младенцев, детей, женщин, стариков. Все идет хорошо", - сказал он в эфире "Россия 1".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/spetsnaz-1778581937.html

https://ria.ru/20220317/mariupol-1778575101.html

донецкая народная республика

россия

украина

мариуполь

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, мариуполь, ситуация в днр и лнр