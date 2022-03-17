https://ria.ru/20220317/mariupol-1778634932.html
Освобождение Мариуполя идет по плану, заявил Басурин
Освобождение Мариуполя идет по плану, заявил Басурин - РИА Новости, 17.03.2022
Освобождение Мариуполя идет по плану, заявил Басурин
Освобождение Мариуполя идет по плану, город будет очищен от националистов, заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:38
2022-03-17T12:38
2022-03-17T13:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
мариуполь
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Освобождение Мариуполя идет по плану, город будет очищен от националистов, заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Кенигсберг, немецкое командование говорило, что никто не возьмет. Кенигсберг уже называется Калининград. Поэтому и Мариуполь... он будет (российским). В этом плане все идет по плану, город будет очищен от всей той мрази, которая там прячется за спинами младенцев, детей, женщин, стариков. Все идет хорошо", - сказал он в эфире "Россия 1".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/spetsnaz-1778581937.html
https://ria.ru/20220317/mariupol-1778575101.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, украина, мариуполь, ситуация в днр и лнр
12:38 17.03.2022 (обновлено: 13:06 17.03.2022)
Освобождение Мариуполя идет по плану, заявил Басурин
Представитель ДНР Басурин заверил, что Мариуполь будет очищен от националистов