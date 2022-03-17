https://ria.ru/20220317/mariupol-1778593710.html
ВСУ воспитывали в людях страх перед российской армией, рассказала очевидица
ВСУ воспитывали в людях страх перед российской армией, рассказала очевидица - РИА Новости, 17.03.2022
ВСУ воспитывали в людях страх перед российской армией, рассказала очевидица
Украинские вооруженные формирования воспитывали в мирных жителях ненависть и страх перед российской армией, рассказала очевидица из Мариуполя. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T09:33
2022-03-17T09:33
2022-03-17T09:33
в мире
мариуполь
россия
вооруженные силы рф
херсонская область
михаил мизинцев
донецкая народная республика
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МАРИУПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Украинские вооруженные формирования воспитывали в мирных жителях ненависть и страх перед российской армией, рассказала очевидица из Мариуполя."Говорили, что вы [российские военные] расстреливаете людей. Страшно, дети шли, плакали, видя военных, потому что привыкли к нашим, как украинские относились к ним", - рассказала женщина журналистам.По ее словам, вместе с детьми она 15 суток пряталась в подвале и не могла выйти, так как украинские военные "ставили танки", а мирным жителям приходилось прятаться, "чтобы нас не постреляли".Из подвала к эвакуационным автобусам очевидице пришлось вместе с детьми идти пешком, так как "машины ехали пустые, не брали, потому что перепуганные все уезжали"."По дороге ни домов нет, ничего, все горело, трупы валяются людей, военных, дети орут, плачут. Мы под пулями шли, еле добрались до автобусов. По дороге военные ваши, российские, получается, детям давали конфеты и еду… И все это время азовцы просто прятались за нами, мы были живая стена ихняя, и все", - добавила она.Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в течение среды из Мариуполя были эвакуированы больше 30 тысяч человек. 99% спасенных людей, по его словам, изъявили желание поехать в Россию или в населенные пункты на подконтрольной ВС РФ территории в освобожденных районах Запорожской и Херсонской областей.Как сообщили журналистам в Минобороны РФ, накануне российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям в Мариуполе, а здание драматического театра в городе взорвали боевики националистического батальона "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело), предварительно его заминировав. Прошедшее в российском военном ведомстве назвали кровавой провокацией.
https://ria.ru/20220317/evakuatsiya-1778585598.html
https://ria.ru/20220317/proverka-1778581535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, россия, вооруженные силы рф, херсонская область , михаил мизинцев, донецкая народная республика
ВСУ воспитывали в людях страх перед российской армией, рассказала очевидица
Очевидица из Мариуполя рассказала, как ВСУ пугали мирных жителей российскими военными
МАРИУПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Украинские вооруженные формирования воспитывали в мирных жителях ненависть и страх перед российской армией, рассказала очевидица из Мариуполя.
"Говорили, что вы [российские военные] расстреливаете людей. Страшно, дети шли, плакали, видя военных, потому что привыкли к нашим, как украинские относились к ним", - рассказала женщина журналистам.
По ее словам, вместе с детьми она 15 суток пряталась в подвале и не могла выйти, так как украинские военные "ставили танки", а мирным жителям приходилось прятаться, "чтобы нас не постреляли".
Из подвала к эвакуационным автобусам очевидице пришлось вместе с детьми идти пешком, так как "машины ехали пустые, не брали, потому что перепуганные все уезжали".
"По дороге ни домов нет, ничего, все горело, трупы валяются людей, военных, дети орут, плачут. Мы под пулями шли, еле добрались до автобусов. По дороге военные ваши, российские, получается, детям давали конфеты и еду… И все это время азовцы просто прятались за нами, мы были живая стена ихняя, и все", - добавила она.
Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев
сообщил, что в течение среды из Мариуполя были эвакуированы больше 30 тысяч человек. 99% спасенных людей, по его словам, изъявили желание поехать в Россию
или в населенные пункты на подконтрольной ВС РФ
территории в освобожденных районах Запорожской и Херсонской областей
.
Как сообщили журналистам в Минобороны РФ, накануне российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям в Мариуполе
, а здание драматического театра в городе взорвали боевики националистического батальона "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело), предварительно его заминировав. Прошедшее в российском военном ведомстве назвали кровавой провокацией.