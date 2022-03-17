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В ЛНР 12 домов повреждено при обстрелах двух поселков со стороны ВСУ

В ЛНР 12 домов повреждено при обстрелах двух поселков со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.03.2022

В ЛНР 12 домов повреждено при обстрелах двух поселков со стороны ВСУ

Девять домов в поселке Калиново и три в поселке Золотое -5 Луганской народной республики повреждены в результате обстрелов со стороны украинских силовиков,... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T16:34

2022-03-17T16:34

2022-03-17T16:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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сцкк

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луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Девять домов в поселке Калиново и три в поселке Золотое -5 Луганской народной республики повреждены в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщили журналистам в в четверг в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.Ранее представительство ЛНР в СЦКК заявило, что украинские силовики из реактивных систем залпового огня "Град" обстреляли город Стаханов, в результате чего получил повреждения завод ферросплавов."В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Калиново получили повреждения 9 домостроений и четыре хозпостройки", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.Он уточнил, что также в результате минометного обстрела повреждены три дома в поселке Золотое-5.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, сцкк, россия, луганская народная республика