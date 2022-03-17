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В МИД ЛНР обвинили Запад в информационной войне против Донбасса

В МИД ЛНР обвинили Запад в информационной войне против Донбасса - РИА Новости, 17.03.2022

В МИД ЛНР обвинили Запад в информационной войне против Донбасса

Запад ведет против Донбасса информационную войну, а трагедии самих жителей региона не замечает, заявила РИА Новости первый замминистра иностранных дел Луганской РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T14:14

2022-03-17T14:14

2022-03-17T14:14

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

мария захарова

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Запад ведет против Донбасса информационную войну, а трагедии самих жителей региона не замечает, заявила РИА Новости первый замминистра иностранных дел Луганской народной республики Анна Сорока."К сожалению, мы видим, что запад ведет против Донбасса планомерную информационную войну, когда трагедия местных жителей не замечается, а обстрелы Донецка или городов ЛНР выдаются за "обстрелы российскими войсками" украинских городов", - отметила она.Сорока посетовала, что "информация с этой стороны попадает в западную прессу плохо, а то, что попадает, подается в искаженном виде".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала примером особого цинизма первую полосу итальянской газеты La Stampa, которая выдала фотографию погибших после удара "Точкой-У" жителей Донецка за снимок из Киева.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, мария захарова, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия