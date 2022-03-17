Рейтинг@Mail.ru
В детской библиотеке в Волновахе нашли националистическую литературу - РИА Новости, 18.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/literatura-1778738896.html
В детской библиотеке в Волновахе нашли националистическую литературу
В детской библиотеке в Волновахе нашли националистическую литературу - РИА Новости, 18.03.2022
В детской библиотеке в Волновахе нашли националистическую литературу
Националистическая литература обнаружена в детской библиотеке города Волноваха в Донецкой области после его освобождения от националистов, передает... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-17T20:32
2022-03-18T01:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
украинская повстанческая армия
ян гагин
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778006393_0:146:3307:2006_1920x0_80_0_0_57ad6e2349282e1fbffecb332fcc0234.jpg
ВОЛНОВАХА, 17 мар – РИА Новости. Националистическая литература обнаружена в детской библиотеке города Волноваха в Донецкой области после его освобождения от националистов, передает корреспондент РИА Новости.В период, когда Волноваха была под контролем Киева, коллекция библиотеки пополнилась изданиями, пропагандирующими, в частности, экстремистскую, запрещенную в России организацию "Украинская повстанческая армия" (УПА)*. При этом русскую классику убрали из основного зала и складировали в помещении гардероба.Также найдены книги на английском языке, где в качестве положительных героев представлены националисты, убивавшие жителей восточной Украины.После освобождения города ситуация изменится, пообещал РИА Новости советник главы правительства Донецкой народной республики Ян Гагин."На всех освобожденных территориях будет вестись обучение на русском и украинском: будет преподаваться настоящая история - и мировая, и нашей страны", - сказал Гагин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
https://ria.ru/20220314/evropa-1777950737.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
волноваха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778006393_135:109:2676:2015_1920x0_80_0_0_fd9a1bef681b0d14db0a0955e43d18e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украинская повстанческая армия, ян гагин, россия, украина, ситуация в днр и лнр, волноваха
20:32 17.03.2022 (обновлено: 01:31 18.03.2022)
 
В детской библиотеке в Волновахе нашли националистическую литературу

Националистическую литературу обнаружили в детской библиотеке в городе Волноваха в ДНР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина идет по улице в городе Волноваха в Донецкой народной республике
Мужчина идет по улице в городе Волноваха в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мужчина идет по улице в городе Волноваха в Донецкой народной республике
Читать ria.ru в
ВОЛНОВАХА, 17 мар – РИА Новости. Националистическая литература обнаружена в детской библиотеке города Волноваха в Донецкой области после его освобождения от националистов, передает корреспондент РИА Новости.
В период, когда Волноваха была под контролем Киева, коллекция библиотеки пополнилась изданиями, пропагандирующими, в частности, экстремистскую, запрещенную в России организацию "Украинская повстанческая армия" (УПА)*. При этом русскую классику убрали из основного зала и складировали в помещении гардероба.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 21:19
Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией
Также найдены книги на английском языке, где в качестве положительных героев представлены националисты, убивавшие жителей восточной Украины.
После освобождения города ситуация изменится, пообещал РИА Новости советник главы правительства Донецкой народной республики Ян Гагин.
"На всех освобожденных территориях будет вестись обучение на русском и украинском: будет преподаваться настоящая история - и мировая, и нашей страны", - сказал Гагин.
Женщина в центре Донецка, где произошел взрыв украинской ракеты Точка-У с кассетной боевой частью - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 08:00
Взгляд из Киева: Украине реально нужна денацификация
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Участники антироссийской акции протеста в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 08:00
Европа превращается в Украину. Что нам с этим делать?
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинская повстанческая армияЯн ГагинРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВолноваха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала