https://ria.ru/20220317/literatura-1778738896.html

В детской библиотеке в Волновахе нашли националистическую литературу

В детской библиотеке в Волновахе нашли националистическую литературу - РИА Новости, 18.03.2022

В детской библиотеке в Волновахе нашли националистическую литературу

Националистическая литература обнаружена в детской библиотеке города Волноваха в Донецкой области после его освобождения от националистов, передает... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-17T20:32

2022-03-17T20:32

2022-03-18T01:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

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ВОЛНОВАХА, 17 мар – РИА Новости. Националистическая литература обнаружена в детской библиотеке города Волноваха в Донецкой области после его освобождения от националистов, передает корреспондент РИА Новости.В период, когда Волноваха была под контролем Киева, коллекция библиотеки пополнилась изданиями, пропагандирующими, в частности, экстремистскую, запрещенную в России организацию "Украинская повстанческая армия" (УПА)*. При этом русскую классику убрали из основного зала и складировали в помещении гардероба.Также найдены книги на английском языке, где в качестве положительных героев представлены националисты, убивавшие жителей восточной Украины.После освобождения города ситуация изменится, пообещал РИА Новости советник главы правительства Донецкой народной республики Ян Гагин."На всех освобожденных территориях будет вестись обучение на русском и украинском: будет преподаваться настоящая история - и мировая, и нашей страны", - сказал Гагин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220314/evropa-1777950737.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украинская повстанческая армия, ян гагин, россия, украина, ситуация в днр и лнр, волноваха