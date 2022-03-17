20:32 17.03.2022 (обновлено: 01:31 18.03.2022)
В детской библиотеке в Волновахе нашли националистическую литературу
Националистическую литературу обнаружили в детской библиотеке в городе Волноваха в ДНР
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина идет по улице в городе Волноваха в Донецкой народной республике
Мужчина идет по улице в городе Волноваха в Донецкой народной республике
ВОЛНОВАХА, 17 мар – РИА Новости. Националистическая литература обнаружена в детской библиотеке города Волноваха в Донецкой области после его освобождения от националистов, передает корреспондент РИА Новости.
В период, когда Волноваха была под контролем Киева, коллекция библиотеки пополнилась изданиями, пропагандирующими, в частности, экстремистскую, запрещенную в России организацию "Украинская повстанческая армия" (УПА)*. При этом русскую классику убрали из основного зала и складировали в помещении гардероба.
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Также найдены книги на английском языке, где в качестве положительных героев представлены националисты, убивавшие жителей восточной Украины.
После освобождения города ситуация изменится, пообещал РИА Новости советник главы правительства Донецкой народной республики Ян Гагин.
"На всех освобожденных территориях будет вестись обучение на русском и украинском: будет преподаваться настоящая история - и мировая, и нашей страны", - сказал Гагин.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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