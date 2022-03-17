https://ria.ru/20220317/krym-1778745066.html
Россияне положительно оценивают присоединение Крыма, показал опрос
Россияне положительно оценивают присоединение Крыма, показал опрос - РИА Новости, 17.03.2022
Россияне положительно оценивают присоединение Крыма, показал опрос
Присоединение Крыма к России в 2014 году сегодня безусловно положительно оценивают 52% россиян, скорее положительно - 27%, скорее отрицательно или безусловно... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T21:22
2022-03-17T21:22
2022-03-17T21:22
россия
республика крым
общество
фонд "общественное мнение"
фомнибус
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Присоединение Крыма к России в 2014 году сегодня безусловно положительно оценивают 52% россиян, скорее положительно - 27%, скорее отрицательно или безусловно отрицательно к событию относятся 5% и 3% жителей РФ соответственно, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).На вопрос, доводилось ли респондентам встречать тех, кто сначала плохо отнесся к присоединению Крыма к России, а потом изменил свое мнение к лучшему, 74% ответили, что не доводилось, 19% - доводилось.Отвечая на вопрос, доводилось ли респондентам встречать тех, кто сначала отнесся положительно к присоединению Крыма к России, а потом изменил свое мнение к худшему, 78% россиян указали, что встречать таких людей не доводилось, а 15% указали, что доводилось.Согласно опросу, с тем, что присоединение Крыма скорее положительно повлияло на международное положение России, согласны 26% россиян, 47% считают, что влияние скорее отрицательное, 7% считают, что присоединение влияния не оказало.Отвечая на вопрос о том, принесло ли присоединение Крыма экономике России больше пользы или вреда, 33% респондентов посчитали, что присоединение полуострова принесло больше пользы, 11% посчитали, что больше вреда, а 37% опрошенных решили, что вреда и пользы примерно поровну.По данным исследования, 57% респондентов считают, что присоединение Крыма не сказалось на жизни таких людей, как они. При этом 21% опрошенных считает, что событие сказалось на жизни скорее положительно, 13% - скорее отрицательно.Около половины (44%) опрошенных полагают, что присоединение Крыма в конечном итоге принесло России скорее пользу, 35% посчитали, что это принесло пользу и вред в равной степени, 7% ответили, что это принесло скорее вред.Опрос "ФОМнибус" проводился 4–6 марта в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1,5 тысячи респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220317/krym-1778701777.html
https://realty.ria.ru/20220317/krym-1778683646.html
https://ria.ru/20220317/krym-1778675028.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика крым, общество, фонд "общественное мнение", фомнибус
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
Присоединение Крыма к России в 2014 году сегодня безусловно положительно оценивают 52% россиян, скорее положительно - 27%, скорее отрицательно или безусловно отрицательно к событию относятся 5% и 3% жителей РФ соответственно, следует
из результатов опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
На вопрос, доводилось ли респондентам встречать тех, кто сначала плохо отнесся к присоединению Крыма к России
, а потом изменил свое мнение к лучшему, 74% ответили, что не доводилось, 19% - доводилось.
Отвечая на вопрос, доводилось ли респондентам встречать тех, кто сначала отнесся положительно к присоединению Крыма к России, а потом изменил свое мнение к худшему, 78% россиян указали, что встречать таких людей не доводилось, а 15% указали, что доводилось.
Согласно опросу, с тем, что присоединение Крыма скорее положительно повлияло на международное положение России, согласны 26% россиян, 47% считают, что влияние скорее отрицательное, 7% считают, что присоединение влияния не оказало.
Отвечая на вопрос о том, принесло ли присоединение Крыма экономике России больше пользы или вреда, 33% респондентов посчитали, что присоединение полуострова принесло больше пользы, 11% посчитали, что больше вреда, а 37% опрошенных решили, что вреда и пользы примерно поровну.
По данным исследования, 57% респондентов считают, что присоединение Крыма не сказалось на жизни таких людей, как они. При этом 21% опрошенных считает, что событие сказалось на жизни скорее положительно, 13% - скорее отрицательно.
Около половины (44%) опрошенных полагают, что присоединение Крыма в конечном итоге принесло России скорее пользу, 35% посчитали, что это принесло пользу и вред в равной степени, 7% ответили, что это принесло скорее вред.
Опрос "ФОМнибус
" проводился 4–6 марта в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1,5 тысячи респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине
. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе
высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев
в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".